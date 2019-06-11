Полицейские нашли в порту Барнаула мужчину с тушкой бобра

Транспортные полицейские подвели итоги операции «Нерест». К ответственности привлекли почти 30 человек, изъяли около ста рыб. Были случаи, когда правоохранители спасали и выпускали улов обратно в воду. В одном из рейдов браконьер оказался не рыбаком, а охотником. Об этом сообщили в пресс-службе алтайского ЛУ МВД.

На Оби полицейские обнаружили сеть, а в ней запутавшегося сибирского осетра. Его освободили и выпустили.

Во время другого рейда сотрудники линейного пункта полиции в порту Барнаула недалеко от поселка Гоньба задержали 45-летнего мужчину. У него в лодке обнаружили тушку бобра и незарегистрированное охотничье ружье. Мужчина попытался избавиться от оружия и выбросил его в воду.

В Каменском районе попались двое рыбаков, которые полностью перекрыли протоку Каменская Суева ставной сетью длиной более 100 метров.

Общий ущерб, причиненный браконьерами водным биологическим ресурсам региона, превышает 1 миллион рублей, отмечают в ведомстве.



Напомним, ущерб за незаконный вылов одного экземпляра сибирского осетра составляет 160 456 рублей, стерляди — более 4,5 тысячи, сазана, щуки и карпа — 925, леща — 500 рублей. Кроме того, при исчислении ущерба, причиненного в запрещенные для осуществления рыболовства периоды, дополнительно учитывается 100% таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида.