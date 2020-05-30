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Жизнь

Полицейские помогли жительнице Алтайского края вовремя родить сына

Сержанты алтайской полиции Али Джафаров и Александр Белоусов оказали своевременную помощь роженице в райцентре Волчиха Алтайского края. Об этом сообщает сайт ГУ МВД.

Полицейские из Волчихи.
Полицейские из Волчихи.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

28 мая в Волчихе, где сотрудники полиции дежурили, к ним обратился взволнованный мужчина.

Он сказал, что у его жены начались схватки, но он боится не успеть довезти ее до роддома в Рубцовске — это около 90 км. Поэтому женщину нужно срочно доставить в местную больницу.

Мужчина обратился за помощью к полицейским. В итоге Джафаров и Белоусов сумели за считанные секунды промчаться по селу и доставить роженицу вместе с фельдшером в больничную палату.

В итоге через некоторое время в роддоме родился мальчик, которого родители назвали Вадимом. Младенец чувствует себя хорошо.

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