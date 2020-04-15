Полицейские присвоили 14 мешков свежей рыбы с икрой

Один из осужденных уволен из органов внутренних дел. Обоих обвинили по двум статьям за «корыстное использование служебных полномочий» и «получение имущества, заведомо добытого преступным путем».

«В октябре 2018 года двое граждан, являясь сотрудниками правоохранительных органов, в районе станции „Култушная“ обнаружили 14 мешков незаконно добытого нерестового омуля», — рассказали в ведомстве.

О произошедшем сотрудники полиции не сообщили в дежурную часть, рыбу присвоили.

Суд назначил каждому 2 года в исправительной колонии общего режима, с лишением на 3 года права занимать должности госслужбы в системе МВД.