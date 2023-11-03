Полицейские устанавливают мошенников, которым жители Барнаула перечислили шесть миллионов рублей

Потерпевшая рассказала, что в сентябре текущего года её мужу 1955 года рождения позвонила женщина, которая представилась сотрудником «Центробанка», и сообщила, что в городе Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который по генеральной доверенности хотел оформить на него кредиты в нескольких банках. Звонившая сказала, что мужчине необходимо обратиться в отделения банков, где на своё имя оформить кредиты на максимально одобренную сумму и в дальнейшем перевести деньги на безопасный счёт.
Мужчина сообщил о случившемся жене, и они совместно стали оформлять банковские кредиты, а полученные средства переводили через банкоматы мошенникам.
В октябре мужу потерпевшей снова стали звонить неизвестные и говорить, что нужно как можно быстрее продать квартиру, в связи с тем, что ей могут завладеть мошенники. Потерпевшие обратились к риелтору, которого посоветовали звонившие. Риелтор продала квартиру, а вырученные денежные средства муж с женой перевели на счёт указанный мошенниками.
Общая сумма причинённого жителям Барнаула ущерба составила шесть миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
Никогда не переводите деньги на «безопасный счет» по звонку неизвестного вам человека. Кем бы он ни представлялся: сотрудником банка, прокуратуры, полиции или следователем. Это орудуют мошенники! Никакого «безопасного счета» не существует. Деньги уходят на счета потенциальных мошенников! Будьте бдительны. Прежде, чем перечислить денежные средства по звонку человека, который вам неизвестен, посоветуйтесь с родными и близкими, проконсультируйтесь в банке. Эти преступные схемы широко известны. Консультации с близкими, звонок в банк, от имени которого звонят неизвестные; в правоохранительный орган, если звонящие представляются полицейскими, прокурорами или следователями — уберегут вас от неверного шага. Никому не перечисляйте свои деньги! Не совершайте никаких действий под диктовку незнакомых вам лиц!