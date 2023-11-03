Полицейские устанавливают мошенников, которым жители Барнаула перечислили шесть миллионов рублей

В отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от женщины 1963 года рождения, о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили шесть миллионов рублей.

Потерпевшая рассказала, что в сентябре текущего года её мужу 1955 года рождения позвонила женщина, которая представилась сотрудником «Центробанка», и сообщила, что в городе Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который по генеральной доверенности хотел оформить на него кредиты в нескольких банках. Звонившая сказала, что мужчине необходимо обратиться в отделения банков, где на своё имя оформить кредиты на максимально одобренную сумму и в дальнейшем перевести деньги на безопасный счёт.

Мужчина сообщил о случившемся жене, и они совместно стали оформлять банковские кредиты, а полученные средства переводили через банкоматы мошенникам.

В октябре мужу потерпевшей снова стали звонить неизвестные и говорить, что нужно как можно быстрее продать квартиру, в связи с тем, что ей могут завладеть мошенники. Потерпевшие обратились к риелтору, которого посоветовали звонившие. Риелтор продала квартиру, а вырученные денежные средства муж с женой перевели на счёт указанный мошенниками.

Общая сумма причинённого жителям Барнаула ущерба составила шесть миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».