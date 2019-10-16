Полицейские увольняются, опасаясь новой пенсионной реформы

Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел в России по итогам 2018 года сократился до 92,6%.

Главной причиной этого стало то, что в 2018 году сотрудники полиции в РФ массово увольнялись по выслуге лет, опасаясь повышения стажа службы для выхода на пенсию.

«Укомплектованность МВД в прошлом году не только не достигла планового значения в 95%, но и сократилась на 1,6 процентных пункта по сравнению с 2017 годом», — пишет РБК со ссылкой на статистические данные.

Официально в МВД РФ причины сокращения своей численности не называют.

Но в Счетной палате заявляют о том, что численность личного состава МВД сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Увольнения вызваны опасениями сотрудников, что пенсионный возраст для сотрудников МВД вскоре будет повышен, то есть увеличится стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию, пишет ura.ru.

Президент РФ Владимир Путин 2 августа подписал закон, по которому генералам МВД разрешили оставаться на службе до 65 лет (было до 60), полковникам — до 60 лет (было до 55), майорам и подполковникам — до 55 (было до 50). Для всех остальных «планка» осталась неизменной — 50 лет.

Повышение предельных сроков пребывания на службе для сотрудников МВД может вылиться для полицейских в повышение пенсионного возраста. Несмотря на то, что данная тема пока заморожена, эксперты ожидают, что это лишь вопрос времени.