Полицейские выявили в Алтайском крае почти 200 нарушителей карантина

В сводке сказано, что полиция установила 197 нарушителей карантинного режима. По данным за прошлые сутки их было 189. Речь идет о заведениях и учреждениях, которые не закрылись вопреки предписаниям.

«Будем приходить к злостным нарушителям по информации, полученной от органов местного самоуправления, МВД. Будем пользоваться информацией граждан, которая поступает к нам на горячую линию. Если вдруг торговые учреждения работают и после нашего прихода принимают решение о приостановке деятельности, то будем привлекать к административной ответственности. А если категорически высказываются против приостановки, то будем приостанавливать деятельность принудительно, опечатывать помещения, вводить временный запрет на пять суток и передавать в суды материалы на приостановку деятельности», — отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Ирина Пащенко.