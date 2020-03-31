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Жизнь

Полицейские выявили в Алтайском крае почти 200 нарушителей карантина

Алтайская полиция продолжает следить за исполнением ограничительных мер в связи с указом губернатора края Виктора Томенко. По данным оперштаба на 31 марта, в регионе правоохранители выявили почти две сотни нарушителей карантина.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова.

В сводке сказано, что полиция установила 197 нарушителей карантинного режима. По данным за прошлые сутки их было 189. Речь идет о заведениях и учреждениях, которые не закрылись вопреки предписаниям.

«Будем приходить к злостным нарушителям по информации, полученной от органов местного самоуправления, МВД. Будем пользоваться информацией граждан, которая поступает к нам на горячую линию. Если вдруг торговые учреждения работают и после нашего прихода принимают решение о приостановке деятельности, то будем привлекать к административной ответственности. А если категорически высказываются против приостановки, то будем приостанавливать деятельность принудительно, опечатывать помещения, вводить временный запрет на пять суток и передавать в суды материалы на приостановку деятельности», — отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Ирина Пащенко.

Также оперштаб сообщил, что за сутки под наблюдение врачей попало 172 человека, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Снято с наблюдения 966 человека.

Медики следят за состоянием здоровья 3 043 человек.

Всего обследованных на коронавирусную инфекцию 2207 человек (динамика за сутки + 379 человек). Их результаты отрицательные.

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