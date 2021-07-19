Полицейские задержали и побили журналистку «Ленты.ру», снявшую на видео «беспредел» и нагрудные знаки

В центре Москвы полицейские задержали журналистку Анастасию Завьялову, попытавшуюся заснять на видео задержание женщины с ребенком, сообщает « Лента.ру ».

Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком. После начала видеосъемки полицейские попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали журналистку.

«В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении», — сообщает издание.

В итоге Завьялову задержали до решения суда — до понедельника, 19 июля.

Суд. Приговор. Pixabay.com

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МВД, журналистку обвинили в препятствовании служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

При этом назвали противоправной съемку на видео деятельности полиции, которая по закону придерживается принципов открытости, публичности и гласности.

«На неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»)", — рассказали в МВД.

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров рассказал «Звезде» о ситуации с задержанием журналистки, которая увидела, как в автозак запихивали женщину вместе с несовершеннолетним ребенком.

Полиция. vk.com/mvd22

«Анастасия и ее подруга решили проявить гражданскую сознательность, снять процесс на видео и узнать, что происходит. Право они такое имеют полное. Полицейские повели себя неадекватно, начали их отталкивать. Некоторые при попытке снять фирменные бляхи начали отворачиваться, чего они тоже не имеют права делать», — рассказал главред.

Журналистка и ее подруга попытались уйти, однако полицейские их задержали. Завьялова получила ушибы, которые зафиксировали медики.

По словам Тодорова, в полиции изначально хотели составить протокол, согласно которому Завьялова якобы нетрезвая находилась в общественном месте и хулиганила.

После журналистку попросили подписать отказ от претензий — якобы она агрессивно себя вела и в результате не имеет претензий к сотрудникам, нанесшим ушибы.

Главред намерен бороться за отмену административного протокола для своей сотрудницы и привлечение полицейских к ответственности.