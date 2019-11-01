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1 ноября
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Жизнь

Полицейский из Алтайского края борется за внедорожник и звание лучшего участкового страны

Лейтенант полиции Сергей Богомолов, старший участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Заринский», представляет Алтайский край на всероссийском конкурсе «Народный участковый — 2019». Каждый регион имеет право выставить только одного кандидата.

Старший участковый Сергей Богомолов
Старший участковый Сергей Богомолов
Сайт ГУ МВД по АЛтайскому краю

Финальный этап конкурса стартовал 1 ноября. В течение 10 дней в Интернете или в аккаунтах социальных сетей газеты «Комсомольская правда» можно будет проголосовать за одного из претендентов на звание лучшего участкового. Главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот».

Победители конкурса определятся на основе так называемого индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Награждение победителей состоится 15 ноября накануне профессионального праздника.

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