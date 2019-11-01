Полицейский из Алтайского края борется за внедорожник и звание лучшего участкового страны

Финальный этап конкурса стартовал 1 ноября. В течение 10 дней в Интернете или в аккаунтах социальных сетей газеты «Комсомольская правда» можно будет проголосовать за одного из претендентов на звание лучшего участкового. Главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот».
Победители конкурса определятся на основе так называемого индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.
Награждение победителей состоится 15 ноября накануне профессионального праздника.