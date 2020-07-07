Полицейский получил автомобиль от наркоторговца, чтобы прикрыть его и посадить невиновного

В Амурской области будут судить экс-полицейского по обвинению в совершении коррупционных преступлений, сообщает региональный СК.

Бывшего правоохранителя обвиняют по четырем статьям: «получение должностным лицом лично взятки», «фальсификация доказательств по уголовному делу», «привлечение заведомо невиновного к ответственности» и «незаконное освобождение от ответственности».

В 2018 году обвиняемый, будучи старшим следователем, получил от местного жителя автомобиль по очень заниженной цене, при этом сроки рассрочки вообще не определили.

«За это вознаграждение обвиняемый вынес заведомо незаконное постановление о прекращении уголовного преследования в отношении указанного мужчины, привлекавшегося к ответственности за незаконный оборот наркотических средств», — рассказали в СК.

Чтобы прикрыть товарища, борец за общественную безопасность сфальсифицировал доказательства по делу, подделав ряд документов, и привлек к ответственности невиновного человека.

«Темные делишки» полицейского вскрылись в ходе проверки. После возбуждения уголовного дела его уволили со службы и заключили под стражу.

Настоящего наркоторговца ранее отправили в колонию общего режима на 3 года и 1 месяц — и это за незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

Что касается невиновного, уголовное преследование в отношении него прекратили на основании постановления прокурора.