Полиция 4 года ищет пенсионера, который уехал в Алтайский край и пропал

2 сентября 2015 года пенсионер уехал на автомобиле из поселка Бачатского Кемеровской области домой в село Сосновка Заринского района Алтайского края.
Приметы:
- на вид около 60 лет,
- рост 170 см,
- худощавого телосложения,
- волосы седые, короткие,
- носит усы.
Особые приметы:
- на животе от груди до пупка шрам длинной около 15 см.
Был одет:
- ветровка серого цвета,
- тёмно-синяя олимпийка с желтыми вставками на белой молнии,
- голубая рубашка,
- темно-зеленые брюки,
- черные туфли,
- черная кепка.
Пенсионер из Алтайского края пропал по дороге домой.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Токарева, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону 8 (38452) 9−25−49 — дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово, 8 (38452) 9−36−78, 8−913−422−03−27 — отделение уголовного розыска ЛО МВД России на станции Белово.