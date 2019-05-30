Полиция 4 года ищет пенсионера, который уехал в Алтайский край и пропал

Кузбасские полицейские разыскивают пропавшего без вести 60-летнего Ивана Токарева. Он уехал домой в Алтайский край еще в 2015 году и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.