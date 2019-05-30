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30 мая 26°C

Полиция 4 года ищет пенсионера, который уехал в Алтайский край и пропал

Кузбасские полицейские разыскивают пропавшего без вести 60-летнего Ивана Токарева. Он уехал домой в Алтайский край еще в 2015 году и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

2 сентября 2015 года пенсионер уехал на автомобиле из поселка Бачатского Кемеровской области домой в село Сосновка Заринского района Алтайского края.

Приметы:

  • на вид около 60 лет,
  • рост 170 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы седые, короткие,
  • носит усы.

Особые приметы:

  • на животе от груди до пупка шрам длинной около 15 см.

Был одет:

  • ветровка серого цвета,
  • тёмно-синяя олимпийка с желтыми вставками на белой молнии,
  • голубая рубашка,
  • темно-зеленые брюки,
  • черные туфли,
  • черная кепка.
Пенсионер из Алтайского края пропал по дороге домой.
Пенсионер из Алтайского края пропал по дороге домой.
сибфоут.мвд.рф

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Токарева, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону 8 (38452) 9−25−49 — дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово, 8 (38452) 9−36−78, 8−913−422−03−27 — отделение уголовного розыска ЛО МВД России на станции Белово.

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