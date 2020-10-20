Полиция и Роспотребнадзор нагрянули в барнаульский ТРЦ «Пионер» с проверкой

По словам руководителя контрольной службы ТРЦ «Пионер» Андрея Мульты, после указа губернатора от 13 октября были ужесточены правила посещения торговых центров.
«На входных группах, на этажах мы разместили стойки, на которых можно обработать руки дезинфицирующим средством или воспользоваться одноразовой маской. Каждые два часа клининговая компания с применением химических средств обеззараживает напольного покрытия, один раз в час — других поверхностей (дверных ручек, перил) в местах общего пользования. Посетителей без защитных масок в здание не пускают», — пояснил он.
Участники рейда проверили 15 предприятий общественного питания и торгующих продовольственными товарами.
Елена Боброва,
начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
По результатам рейда в адрес пяти предприятий будут подготовлены предписания по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. Основные нарушения: отсутствие разметки, позволяющей посетителям соблюдать социальную дистанцию, отсутствие приборов для обеззараживания воздуха.
Сотрудник Роспотребнадзора также отметила, что в предписаниях будут установлены короткие сроки для их устранения. В случае неисполнения предписания будут применены меры административного воздействия.
Елена Боброва подчеркнула, что ответственность предусмотрена статьей 6.3. части 2 КоАП РФ.
Она предполагает:
- наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей
- на должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
- на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток