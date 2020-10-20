Полиция и Роспотребнадзор нагрянули в барнаульский ТРЦ «Пионер» с проверкой

19 октября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и УМВД России по Барнаулу посетили ТЦ «Пионер» для оценки соблюдения требований по профилактике коронавируса, сообщается на официальном сайте краевой столицы.

По словам руководителя контрольной службы ТРЦ «Пионер» Андрея Мульты, после указа губернатора от 13 октября были ужесточены правила посещения торговых центров.

«На входных группах, на этажах мы разместили стойки, на которых можно обработать руки дезинфицирующим средством или воспользоваться одноразовой маской. Каждые два часа клининговая компания с применением химических средств обеззараживает напольного покрытия, один раз в час — других поверхностей (дверных ручек, перил) в местах общего пользования. Посетителей без защитных масок в здание не пускают», — пояснил он.

Участники рейда проверили 15 предприятий общественного питания и торгующих продовольственными товарами.

Елена Боброва,

начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

По результатам рейда в адрес пяти предприятий будут подготовлены предписания по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. Основные нарушения: отсутствие разметки, позволяющей посетителям соблюдать социальную дистанцию, отсутствие приборов для обеззараживания воздуха.

Сотрудник Роспотребнадзора также отметила, что в предписаниях будут установлены короткие сроки для их устранения. В случае неисполнения предписания будут применены меры административного воздействия.

Елена Боброва подчеркнула, что ответственность предусмотрена статьей 6.3. части 2 КоАП РФ.