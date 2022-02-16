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Жизнь

Полиция изъяла в Барнауле паленые болгарские сигареты

Алтайские таможенники выявили более 1,2 тыс. пачек сигарет без акцизных марок в одной из табачных лавок Барнаула. Товар уже изъяла полиция, рассказали в пресс-службе Алтайской таможни.

Курение запрещено.
Курение запрещено.
CC0

В ходе рейда проверяющие обнаружили табачную продукцию, на которой не было акцизных марок РФ. Следовательно, такой товар запрещен к обороту в России.

Вместе с полицейскими они изъяли 1 226 пачек сигарет, изготовленные в Болгарии, Белоруссии, а также сигареты неизвестной страны производства, которые предназначались для розничной торговли.

Всего в 2021 году на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили около 9 тысяч пачек сигарет, 5 упаковок табака для кальяна и 2,5 литра
алкогольной продукции без акцизных марок и обязательной маркировки.

Ранее алтайское Росимущество показало, как сжигает контрафакты.

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