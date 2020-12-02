Полиция проверяет, как в Алтайском крае расходуют казенные деньги на помощь ковидным больным

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверки на предмет того, как расходуются в Алтайском крае бюджетные деньги на оказание помощи ковидным больным.

Данный вопрос обсуждался в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Алтайском крае, прошедшего накануне.

Отдельно на мероприятии был затронут вопрос о коррупции в системе здравоохранения.

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили, что в данный момент в связи с пандемией коронавируса значительные ресурсы сотрудников полиции задействованы для проведения проверок, связанных с законностью расходования казенных средств, выделяемых для организации помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, и лицам из группы риска заражения.

Напомним, что с 1 декабря в Алтайском крае начали бесплатно выдавать лекарства для больных коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.