Полиция разыскивает «бийского Робин Гуда», который совершил два преступления за несколько минут

В Бийске полиция ищет мужчину, который ограбил две микрофинансовые организации. Их офисы находились рядом, поэтому «перерыв» между двумя преступлениями составил всего несколько минут. В соцсетях мужчину прозвали «бийским Робин Гудом», пишет «Банкфакс» со ссылкой на МУ МВД России «Бийское».

По данным полиции, мужчина плотного телосложения с неславянской внешностью вошел в клиентский зал и потребовал отдать все имеющиеся деньги. Сотрудница передала 36 тысяч рублей. Затем мужчина пошел в соседний офис и угрозами заставил менеджера отдать ему 10, 5 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что подозреваемому на вид 30−35 лет, его рост около 175−180 см, он плотного телосложения, под глазами синяки. Был одет в синюю кофту с белыми надписями, черные штаны и темную кепку.