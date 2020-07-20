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Жизнь

В МВД решили, что поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимо

Министерство внутренних дел предлагает вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента о снижении норматива невыполнимым, передают «Ведомости».

ДТП на ж/д переезде.
ДТП на ж/д переезде.
Пресс-служба ЗСЖД

Вместо цели на 2024 год (четыре смерти в ДТП на 100 тыс. населения) в полиции предлагают снизить планку вдвое: 8,4 смерти на 100 тысяч.

По данным Росстата, в 2019 году в авариях на российских дорогах погибли почти 17 тыс. человек. Это 11,6 смерти на 100 тыс. населения. Почти пять тысяч погибших были пешеходами.

Снижение смертности на дорогах — одно из главных положений «майских указов» Владимира Путина. В 2018 году президент поручил снизить ее в 3,5 раза, а к 2030 году стремиться к нулевой смертности в ДТП.

Окончательное решение по нормативам примут проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

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