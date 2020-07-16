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Жизнь

Полиция выясняет, что за «кровавое месиво» появляется в барнаульском лесу

Барнаульцы, часто бывающие на «Трассе здоровья» заметили, что недалеко от старта еженедельно появляется кровавая субстанция. Что это и для чего, теперь разбирается полиция, сообщил телеканал «Катунь 24».

Кровавое месиво.
Кровавое месиво.
Скриншот видео "Катунь 24".

По словам одной из горожанок, масса похожа на варенье, но запаха нет.

«Иногда лежит как один кусок желе. И сначала можно было подумать, что это краска, но если это не убирают в первый день, то всегда появляются мухи», — рассказывает она.

Месиво появляется в середине каждой недели по утрам на одном конкретном перекрестке. Не исключено, что это мистический ритуал по изгнанию темных сил, сообщает краевой канал.

Кровавое месиво.
Кровавое месиво.
Скриншот видео «Катунь 24».

Образцы останков на анализ взяли сотрудники МВД. Проводится проверка.

Барнаульцы в соцсетях полагают, что кто-то просто подкармливает собак.

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