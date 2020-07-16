Полиция выясняет, что за «кровавое месиво» появляется в барнаульском лесу

По словам одной из горожанок, масса похожа на варенье, но запаха нет.
«Иногда лежит как один кусок желе. И сначала можно было подумать, что это краска, но если это не убирают в первый день, то всегда появляются мухи», — рассказывает она.
Месиво появляется в середине каждой недели по утрам на одном конкретном перекрестке. Не исключено, что это мистический ритуал по изгнанию темных сил, сообщает краевой канал.
Образцы останков на анализ взяли сотрудники МВД. Проводится проверка.
Барнаульцы в соцсетях полагают, что кто-то просто подкармливает собак.