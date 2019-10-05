Полковник из Барнаула возглавил Сибирский юридический институт МВД

Дмитрий Ким по указу президента России Владимира Путина возглавил Сибирский юридический институт МВД в Красноярске, пишет «Коммерсант». Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Полковник полиции Дмитрий Ким ранее работал в Барнаульском юридическом институте МВД. Он уроженец города Караганда в Казахстане. В органах внутренних дел служит с 1994 года. В БЮИ работал с 1995 года.

Ким прошел путь от преподавателя до заместителя начальника института по учебной работе, издал более 140 научных и 23 учебно-методических трудов. Награжден государственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и различными ведомственными наградами.

Информация о новом руководителе уже появилась на сайте вуза.

Ранее Сибирский юридический институт возглавлял Игорь Медведев, который покинул свою должность летом 2019 года.