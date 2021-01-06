Полковник милиции в отставке взялся за лопату и сделал каток для жителей барнаульского поселка

Историю доброго поступка на днях рассказали «Вести Алтай». Героем сюжета стал полковник милиции в отставке, коллекционер и автор семи книг Сергей Ефимов. Он расчистил каток на пруду в Казенной Заимке и пригласил на него всех желающих.

Замерзший пруд находится практически у самого дома пенсионера. Небольшой «пятачок» для катания Сергей Ефимов обустраивает себе каждый год.

Этой зимой решил приобщить к зимним забавам и местных ребятишек — очистил от снега площадку побольше. Получился полноценный каток.

«Я иной раз так лопатой наработаюсь, что прихожу домой, у меня аж руки в локтях болят, но это такая приятная усталость. Не столько для себя, сколько привлечь детей и внуков. Потому что поселок свой, родной, дети тут приходят, пытаются эпизодически кататься, но не везде лед хороший», — рассказал Сергей Ефимов.

Кататься здесь безопасно, уверен пенсионер. Он замерял толщину льда — около 40 сантиметров. Перед Новым годом каток снова засыпало снегом. Полковник Ефимов вновь взялся за лопату. Помогать ему охотно стали и местные жители.

Когда верхний слой снега снят, лед дополнительно очищают щеткой, чтобы сделать поверхность идеально гладкой, и даже когда снег выпадет снова, его будет уже гораздо легче убрать.