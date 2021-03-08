Полковник предложил девушкам сдать бывших в военкомат в честь 8 Марта

Власти Ленинградской области опубликовали в своем Instagram поздравление с 8 Марта, в котором военный комиссариат предложил девушкам в качестве подарка сдать в армию бывших возлюбленных.

От имени мужского коллектива военного комиссариата женщин с праздником поздравил полковник Юрий Хромов.

«Подготовили для всех женщин оригинальный подарок. И если в этот прекрасный весенний день что-то пойдет не так, не расстраивайтесь!» — говорится в описании к видео.

Полковник пожелал, чтобы женщин всегда окружали настоящие защитники не только Родины, но и настоящие защитники самих милых дам.

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — отметил Хромов.

В комментариях женщины реально начали оставлять ссылки на страницы своих бывших возлюбленных. Попросили отправить их в Антарктиду.

Один парень оставил ссылку на собственную страницу и потребовал, чтобы его наконец-то забрали в армию.

«Я два раза комиссию проходил, но все отмазываетесь, мол личное дело во Всеволожский РВК из Красногвардейского за год (!) не пришло. А потом у вас ответственный „в отпуск ушел“. Никакого порядка», — возмутился молодой человек призывного возраста.

Мужчины оценили юмор полковника. Правда, некоторым шутка не показалась забавной: «Вам заняться больше нечем в военкомате?»