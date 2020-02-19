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Жизнь

Полмиллиона мидий заживо сварились на побережье

Житель Новой Зеландии обнаружил на Северном острове около полумиллиона уже сварившихся моллюсков.

Устрицы.
Устрицы.
СС0

Практически у всех мидий были открытые раковины, на пляже стоял зловонный запах, пишет NZherald.

Мидий в последние годы часто выбрасывает на берег в Новой Зеландии. Происходит это из-за повышающейся температуры морских вод, отливов и высокого давления, считают океанологи. Дальше моллюски просто лежат на берегу и «заживо варятся» под палящим солнцем, пишет mail.ru.

Если мировые воды продолжат нагреваться, то моллюски могут полностью исчезнуть из вод у побережья Новой Зеландии.

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