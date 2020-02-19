Полмиллиона мидий заживо сварились на побережье

Житель Новой Зеландии обнаружил на Северном острове около полумиллиона уже сварившихся моллюсков.

Практически у всех мидий были открытые раковины, на пляже стоял зловонный запах, пишет NZherald.

Mussels cook to death on coasts as temperatures soar in Northland, via @nzherald https://t.co/N1jfmZ3N9Z — Nino Brodin (@Orgetorix) February 13, 2020

Мидий в последние годы часто выбрасывает на берег в Новой Зеландии. Происходит это из-за повышающейся температуры морских вод, отливов и высокого давления, считают океанологи. Дальше моллюски просто лежат на берегу и «заживо варятся» под палящим солнцем, пишет mail.ru.

Если мировые воды продолжат нагреваться, то моллюски могут полностью исчезнуть из вод у побережья Новой Зеландии.