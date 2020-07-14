Полмиллиона на дороге не валяются: как сэкономить на невозможном

Сегодня сложно найти человека, который еще не взял ипотеку. Одни только оформили ее, другие выплачивают не первый год. Между тем, за последние 5 лет ставки на ипотеку снизились в 1,5 раза! Снижение процентов по кредитам отличный повод для оформления рефинансирования.

Рефинансирование — это вид кредитования, который позволяет погасить ипотеку другого банка с помощью кредита, взятого в новом банке на более выгодных условиях. Экономия может составить до полумиллиона рублей, в зависимости от суммы и ставки первоначальной ипотеки. Чем больший процент рефинансируется, тем выгоднее.

Оформить рефинансирование ипотеки другого банка вы можете в Банке Акцепт по выгодной ставке — от 8,4% годовых!

Преимущества:

возможность рефинансирования действующих ипотечных кредитов , оформленных на приобретение квартир и апартаментов;

оформленных на приобретение квартир и апартаментов; возможность получения дополнительного кредита на потребительские цели по той же ставке , что и рефинансирование;

что и рефинансирование; возможность выбора любой удобной формы гашения кредита — аннуитетные или дифференцированные платежи;

личное страхование необязательно;

возможно использование материнского капитала.

А для тех, кто еще только присматривает новое жилье, только до 30.10.2020 г. — ипотека с господдержкой от 6,0% годовых на новостройки! Торопитесь, квартира мечты ждёт вас!

Вот уже 30 лет клиенты доверяют Банку Акцепт свое будущее, а банк, в свою очередь, предлагает лучшие условия и гарантию непоколебимой стабильности!

Подробности по тел.: 8−800−100−27−34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:



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*Процентная ставка 8,4% годовых действует для зарплатных клиентов банка и пенсионеров на рефинансирование ипотеки других банков и наличии страхования. Кредитование на рефинансирование — не более 70% от рыночной стоимости объекта недвижимости. Срок кредитования от 1 до 25 лет. Условия действительны на 13.07.2020 г. Подробная информация на akcept.ru. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.

Процентная ставка 6,0% годовых предоставляется по госпрограмме на приобретение жилья в новостройках, ипотечный кредит по НСО выдается на сумму до 3 млн. руб. при первоначальном взносе от 50% при покупке квартиры от 70 кв.м. Действие программы до 31.10.2020 г. включительно. Льготная ставка распространяется на весь срок кредитования. Условия действительны на 13.07.2020 г. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.

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