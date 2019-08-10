Полмиллиона россиян заявили о наличии у них второго гражданства

Более 518 тыс россиян заявили в течение пяти последних лет в МВД России о наличии у них второго гражданства. Об этом сообщает пресс-центр министерства.

Напомним, пять лет назад, летом 2014 года в России вступил в силу закон, по которому граждане страны стали обязаны сообщать миграционным подразделения МВД РФ о наличии у них гражданства другой страны, вида на жительства или иного документа о праве проживания за рубежом.

В итоге за прошедшую пятилетку об этом уведомили министерство 518, с лишним тысяч россиян. В первом полугодии текущего года этот показатель составил свыше 21 тыс заявлений.

Вместе с тем, по данным МВД России, количество иностранцев, получиших гражданство России, выросло вдвое. В 2018 году его получили 269,4 тыс. человек, тогда как в 2013 году — 135,8 тыс. человек.