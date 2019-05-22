«Полная бесчеловечность»: врач медицинского центра в Алтайском крае грозился зашить рот ребенку

Жительница Барнаула Юлия Боенко пожаловалась на грубость врачей Алтайского краевой клинический центр охраны материнства и детства. Ее слова опубликовал паблик Barnaul22. Женщина утверждает, что с ее ребенком обошлись по-хамски — врач грозился зашить рот малышу, а еще в больнице было холодно. Сочувствия и поддержки общественности автор поста не получила. В краевом минздраве altapress.ru прокомментировали ситуацию.

Женщина вместе с ребенком поступила на плановое обследование в центр 17 мая. По словам Юлии, их должны были поместить в психоневрологическое отделение, но положили в боксе в приемном покое.

Детский невролог, со слов женщины, несколько раз сказал ее ребенку, что «зашьет рот», если тот не успокоится.

«Я считаю, работая с такими детьми, они должны быть терпимее. Дети ведь особенные, да и родителям очень тяжело психологически все это дается. Эти дети добрее, с интересом воспринимают все. Заметьте, эти дети — не дураки, а просто с небольшими отклонениями», — рассказывает она.

На этом претензии горожанки не закончились. По ее ощущениям, температура в помещениях была 19 градусов. Ее ребенок простыл после первой ночи, говорит она.

Юлия Боенко,

жительница Барнаула:

У меня ребенок с фебрильными судорогами на высокую температуру тела, то есть болеть нельзя, чтобы их не вызвать. На мою просьбу к персоналу дать обогреватель, сказали — нет удлинителя. При информировании врача о простуде сказали: будет температура — вызовите дежурного врача. То есть по их логике я должна ждать в этом холодильнике пока окончательно забелеет ребенок и случатся судороги, которые чреваты в развитии ребенку?

На выходные родительница увезла ребенка домой, при этом «все равно никаких процедур и лечения не было», говорит она. Потом ей еще пришлось «побороться, чтобы получить анализы».

«Полная бесчеловечность и несоблюдение правил и норм! Зато от родителей требуют полного исполнения. Как такие люди работают с детьми? Требуют подчинения как в тюрьме. Вместо помощи ребенку получила негативный опыт», — возмущается Юлия.

Мнения разделились

В комментариях горожане называют женщину «яжематерью», интересуются, где она была во время осмотра и почему не успокаивала своего ребенка. Многие считают, что доктор в штуку погрозил маленькому пациенту «зашить рот», а страшного в этом ничего нет да и +19 — вполне нормальная температура.

Подписчица Евгения Ащеулова рассказала, что уже пять раз с детьми лежала в этой больнице и о врачах может сказать только хорошее.

«Три раза оперировал наш великий Тен Юрий Васильевич вместе с сыном, огромная благодарность. И он человек не самый любезный и многословный, сюсюкаться точно не будет, но это вообще не важно, главное, что он врач от бога», — говорит она.

Другая подписчица Наталья Шеметова также отметила, что ее дочь несколько лет находилась на учете в этой больнице и неоднократно проходила лечение.

«Я ни слова плохого не могу сказать ни о врачах, ни о персонале», — добавила женщина.

После этой истории она обратилась с жалобой в минздрав и к главврачу.

Первый прецедент

В минздраве Алтайского края altapress.ru сообщили, что жалоба действительно поступила. В связи с этим министр здравоохранения Дмитрий Попов дал поручение главному врачу оперативно провести проверку на соответствие информации.

Минздрав Алтайского края:

«После рассмотрения письменных объяснений медицинских работников Центра, ответ будет предоставлен маме ребенка в письменном виде. Кроме того, главный врач сообщил, что в Центре регулярно проводятся тренинги с персоналом по медицинской этике и деонтологии, создаются все условия для психологического комфорта маленьких пациентов и их родственников. И с такими прецедентами в медицинском учреждении не сталкивались».

Также в Центре отметили, что предоставлять родителям пациентов обогреватели медперсонал не имеет права по правилам пожарной безопасности.