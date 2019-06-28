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Жизнь

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение 2 июля.

Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение

Максимальная фаза солнечного затмения наступит в 22:23 мск. Продолжительность полной фазы составит 4 минуты 33 секунды.

Лучше всего явление будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Россиянам зрелище будет недоступно, сообщил на своем сайте Московский планетарий.

В течение 2019 года должно произойти пять затмений: три солнечных и два лунных, пишет bfm.ru. При этом, кроме полного затмения Солнца 2 июля, все четыре небесных явления будут доступны для наблюдений с территории России.

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