Полностью перекроют проезд по ул. Молодежной рядом с АлтГУ

С 6 по 10 июня проезд по этому участку будет полностью перекрыт. По словам замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергея Татьянина, основные работы планируется завершить до 10 июня, а благоустройство территории — до 4 июля.

В период с 22:00 6 июня до 22:00 10 июня движение автобусов маршрута №33р будет организовано следующим образом: в прямом направлении — по проспекту Красноармейский, затем по проспекту Строителей и далее по проспекту Калинина. В обратном направлении — по проспекту Калинина, затем по проспекту Строителей и после по проспекту Красноармейский.

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