Половина атеистов в России планируют отметить Рождество

По данным ВЦИОМ, в 2020 году отметить Рождество планируют 72% россиян.
Среди православных собираются праздновать 86% опрошенных, среди последователей других конфессий — 36%, среди неверующих — 40%.
«Три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей — 73%. Каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен пойти в церковь», — говорится в материалах исследования.
При этом рождественский пост соблюдают лишь 9% православных россиян, 90% - игнорируют и 1% затрудняется ответить.
Чаще всего о желании праздновать Рождество заявляют россияне старше 45 лет.
В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, которые живут по юлианскому календарю.