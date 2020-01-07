Половина атеистов в России планируют отметить Рождество

По данным ВЦИОМ, в 2020 году отметить Рождество планируют 72% россиян.

Среди православных собираются праздновать 86% опрошенных, среди последователей других конфессий — 36%, среди неверующих — 40%.

«Три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей — 73%. Каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен пойти в церковь», — говорится в материалах исследования.