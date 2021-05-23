Половина российских школьников копят деньги на «черный день»

У половины опрошенных школьников нет четких целей для накоплений, они копят для формирования финансовой подушки — это данные социсследования международной образовательной компанией «ЯКласс». Его результаты опубликовали «РИА Новости »

Опрос провели в апреле-мае 2021 года, в нем приняли участие 1083 ученика 7−11-х классов школ в 85 регионах РФ.

По результатам, 49% опрошенных копят для формирования финансовой подушки, 19% - на гаджеты и электронику. На курсы и дополнительное образование копят 16% подростков, брендовую одежду и обувь — 10% и на поездки без родителей — 7%.

Половина респондентов откладывает до 500 рублей в месяц. До 1 тыс. рублей — 29% подростков. До 3 тыс. рублей — 13% школьников и больше 3 тыс. рублей — 9%

Копилка CC0

Из-за пандемии 44% опрошенных подростков стали вдвое меньше тратить на досуг, 22% — реже ходить в кафе, 23% — откладывать вдвое больше денег. Из-за ухудшившийся финансовой ситуации в семье 11% школьников нашли подработку.

Больше остальных сократили расходы на развлечения школьники в Новосибирской, Ленинградской, Самарской областях, Краснодарском крае, Башкирии и Дагестане.