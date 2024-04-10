Насколько сельское хозяйство Алтайского края готово к новому сезону

И себе, и на экспорт

Министр отчитался, что в 2023 году продукции сельского хозяйства было произведено на сумму 216,3 млрд рублей, индекс производства составил 93,1%. Снижение произошло, по его словам, в основном за счет растениеводства и сложных погодных условий.

В прошлом году в крае собрали 4,5 млн тонн зерна, что на 20% ниже предыдущего, рекордного года, и на 10% ниже, чем средние пятилетние значения.

Тем не менее, по объемам производства овса, гречихи и пшеницы край сохранил лидерство по России. В целом по валовому производству зерновых и зернобобовых культур занял девятое место.

Поля рапса и пшеницы. Источник: СС0.

Всего валовый сбор составил 4,5 тыс. тонн. Из них ячмени – 376,9 тыс. тонн, овса – 275,4 тыс. тонн, гречихи – 835,4 тыс. тонн, пшеницы – 2 549 тыс. тонн.

Валовый сбор маслосемян второй год подряд составил порядка 1,7 млн тонн. Семян подсолнечника собрано 925,2 тыс. тонн, льна-кудряша – 177 тыс. тонн, бобов соевых – 271,1 тыс. тонн, семян рапса – 285,3 тыс. тонн. Сахарной свеклы собрано 1 293 тыс. тонн.

В целом собранный урожай, утверждает Межин, не только закрывает все внутренние нужды, но и обеспечивает экспорт. Так, в 2023 году Алтайский край экспортировал более 1,1 млн злаков – это 109% к уровню 2022 года. И 620 тыс. тонн маслосемян – 124,3% к позапрошлому году.

Учхоз "Пригородное". Коровы. Ирина Пергаева.

Также Алтайский край сохраняет позицию одного из ведущих животноводческих регионов и занимает четвертое место по производству молока и пятое – по поголовью крупнорогатого скота.

Так, в 2023 году в регионе насчитывалось 172,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 12% больше, чем в 2022 году. Было произведено 654,7 тыс. тонн молока (на 1,6% больше, чем в 2022-м), а также 999,9 млн яиц (больше на 3%). Надой на одну корову составил 6 168 кг, это 106,3% к 2022 году.

Рентабельность вдвое ниже

Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий сложилась на уровне 20,3% — это практически вдвое ниже, чем в предыдущие годы. Удельный вес убыточных предприятий оценивается в пределах 21% от общего числа сельхозтоваропроизводителей.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

В то же время в отрасли продолжает расти заработная плата. Средний оклад в сельском хозяйстве сложился на уровне 37,5 тыс. рублей с ростом к предыдущему году на 112,1%. По крупным и средним предприятиям рост и вовсе составил более 115% — зарплаты там оказались на уровне 47,1 тыс. рублей, что, по словам Межина, соответствует средним зарплатам по России в этой сфере.

Больше пшеницы, меньше озимых

В этом году, по прогнозам, будет засеяно столько же полей, сколько и в прошлом — около 5,4 млн га. Впрочем, ожидается, что по некоторым позициям аграрии скорректируют посевы.

Суммарно посев зерновых и зернобобовых культур ожидается примерно +1% к 2023 году. При этом на 40% меньше прогнозируется объем озимых, но в то же время больше пшеницы — на 24,1%, ячменя — на 20,1%, овса — на 11,7%, зернобобовых — на 5,7%.

Село. Техника. Дмитрий Лямзин

Масличных культур прогнозируется на 20,6% больше. Из них сои — +24,5%, рапса — +18%. Однако меньше могут посеять подсолнечника – на 14,5% и льна-кудряша – на 1,5%.

Вероятно, не изменится количество сахарной свеклы, а также на 0,8% станет меньше картофеля и овощебахчевых культур и на 1,7% меньше — кормовых.

Половина топлива и тысячи тонн удобрений

В преддверии предстоящего нового сезона, министр сельского хозяйства отметил, что в крае нужно наращивать возможности селекции, генетики, сельхозмашиностроения и создавать условия для привлечения кадров и инвестиций.

Пока что крае действуют 37 элитно-семеноводческих хозяйств, которые производят 33 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур высших репродукций в год. Потребность алтайских предприятий семенами местной селекции по части зерновых и зернобобовых культур закрыта на 100%. По части семен подсолнечника и рапса – на 80%.

Что касается генетики, в регионе работают 49 племенных предприятий. Доля племенного поголовья составляет 14% в молочном скотоводстве и 24% — в мясном.

Животноводство. Корова. СС0

По кадрам ситуация следующая: в Алтайском аграрном университете обучается 4 562 студента, ожидаемый выпуск из них – 1004 специалиста. В техникумах и колледжах (их в регионе 21) обучаются 3 539 человек, из которых ожидаемый выпуск – 948 специалистов.

К предстоящим весенне-полевым работам у сельхозпроизводителей:

готовы 90,5% тракторов, 87% сеялок, 95% культиваторов и плугов;

имеется 45 тыс. тонн дизельного топлива (50% от потребности) и 11 тыс. тон автобензина (73% от потребности);

есть 177,3 тыс. тонн минеральных удобрений – это 100% от необходимости.

В целом, считает Межин, аграрии готовы к новому сезону.

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