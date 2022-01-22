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Жизнь

Половина жителей Алтайского края довольны изменениями в дорожной сфере

49% жителей Алтайского края довольны изменениями в дорожной сфере региона, следует из социологического исследования ВЦИОМ.

Чуйский тракт на Алтае.
Чуйский тракт на Алтае.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

К основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объемов и качества ремонта трасс.

Авторы опроса отмечают, что текущие показатели удовлетворенности качеством и доступностью дорог «находятся в зоне положительных значений».

За три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае обновили более 1200 км дорог, в 2022 году запланировано привести в нормативное состояние свыше 450 км, добавляет пресс-служба правительства региона.

К 2030 году доля региональных трасс в нормативном состоянии должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций — не ниже 85%.

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