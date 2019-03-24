Весеннее половодье в Алтайском крае наступит раньше обычного

В Алтайском крае начался процесс разрушения ледового покрова рек. Вскрытие рек бассейна Оби ожидают на несколько дней раньше средних многолетних сроков, сообщает официальный сайт региона. Вместе с этим в крае начнется первая волна весеннего половодья.

В течение месяца в Алтайском крае возможно образование заторов льда, резкие подъемы уровней воды, выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности. Наиболее вероятен такой сценарий на участках Барнаул-Камень-на-Оби, Бия, Чумыш (на участке Тальменка-Зайцево-Шипицыно).

Большие объемы запаса воды в снежном покрове и возможное превышение нормы осадков могут усложнить прохождение первой волны паводка, отмечают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Всего на территории края определили 25 особенно «опасных» участков.

Власти проводят комплекс мероприятий для минимизации возможных негативных последствий паводка. Специалисты подрывают лед в местах, где могут образоваться заторы, выполняют зачернение, распиловку льда, отсыпают грунтом низменные участки местности. Также очищают ливневые стоки, водоотводные каналы и вывозят снег с территорий муниципальных образований.