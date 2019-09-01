Польша не пригласила Россию на юбилей Второй мировой войны из-за «несоответствия исторической правде»

Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, так как Россия «не заинтересована в исторической правде». Такое неофициальное объяснение дали в польском Министерстве иностранных дел, сообщают «Известия». Этот день отмечается 1 сентября, потому что именно 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу.

О причинах того, что Россию не пригласили в Варшаву на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, сообщил замглавы польского МИДа изданию Radio maryja — на него и ссылаются «Известия».

На сайте издания говорится, что на юбилейные торжества в Варшаву приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства, а делегация РФ не приглашена. Сайт приводит цитаты замглавы МИДа имена Шинковского.

Шимон Шинковский,

заместитель министра иностранны дел Польши:

Годовщину начала Второй мировой войны мы хотим отмечать в духе исторической правды. Россия в этом не заинтересована.

Замминистра напомнил, что «10 лет назад одним из героев празднования годовщины начала Второй мировой войны на Вестерплатте был премьер-министр Владимир Путин». А на этот раз в польский был приглашен президент США Дональд Трамп (позже стало известно, что Трамп не приедет из-за урагана). Это изменение сам замминистра назвал символическим.

Среди гостей торжества будут президент Украины Владимир Зеленский.

Шимон Шинковский,

заместитель министра иностранны дел Польши:

То, что мы ожидаем от президента Украины в столь важную годовщину, это историческая правда. Чем больше будет этой правды, исторической справедливости в декларациях президентов, тем лучше. Украина сегодня является страной, с которой нас связывают близкие отношения, хотя на самом деле общий подход к вопросу истории еще не родился.

Что пишут об этом другие польские СМИ

Международный обозреватель Ярослав Гуза высказал об этом свое мнение на Polskie Radio.

«Забывается, что Россия, то есть Советский Союз, в 1939 году совместно с гитлеровской Германией была агрессором, который потом был членом антигитлеровской коалиции. Мы стали жертвами двух тоталитаризмов и, по понятным причинам, делегация России не является соответствующим гостем на мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны. Это не какое-то оскорбление, а напоминание об элементарных исторических фактах», — сказал Гуза.

По данным Вести.ру, на церемонию оказались приезжать белорусский лидер Александр Лукашенко и делегация из Армении.