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7 апреля 6°C
Коронавирус

Полсотни рожениц и весь медперсонал изолировали в больнице Иркутска

В полной изоляции из-за коронавируса оказались 171 пациент и 71 сотрудник медико-санитарной части Иркутского авиационного производственного объединения, сообщает ТАСС.

Роддом.
Роддом.
Анна Зайкова

Карантин случился из-за пациента, который контактировал с заразившимся коронавирусом. Два отделения изолировали, но оказание помощи не прекратили.

Сейчас вокруг медсанчасти забор, въезд перекрыт шлагбаумом, рядом сотрудники охранного агентства.

Главврач Евгений Выговский рассказал, что в закрытом на карантин корпусе находятся 171 пациент и 71 сотрудник лечебного учреждения.

«В изоляции на две недели оказались 120 пациентов стационара и 51 женщина в родильном отделении. Вместе с ними — отряд из медработников, находившихся на своем рабочем месте в день поступления потенциально опасного пациента», — рассказал агентству Выговский.

За первые сутки изоляции в карантинной зоне родились пятеро детей. На газонах у входа в родильное отделение много конфетти — недавно здесь радовались новорожденным.

В В Барнауле отремонтировали старейший роддом №2.
В В Барнауле отремонтировали старейший роддом № 2.
Михаил Хаустов

С восьми утра до семи вечера к корпусу могут прийти родные медиков и пациентов, чтобы оставить в корзине у входа необходимые вещи. Пакеты забирают и после дезинфекции передают владельцам — посылки подписаны.

Всех, кто остался в карантинной зоне, протестировали на коронавирус. Подозрений пока нет, но вскоре анализы сделают повторно.

Напомним, ранее в Барнауле в больнице изолировали роженицу с подозрением на коронавирус. Позже заражение подтвердилось, женщина стала четвертой инфицированной в Алтайском крае.

Женщина накануне родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. Тест новорожденного дал отрицательный результат, ребенок находится под наблюдением.

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