Полсотни рожениц и весь медперсонал изолировали в больнице Иркутска

Карантин случился из-за пациента, который контактировал с заразившимся коронавирусом. Два отделения изолировали, но оказание помощи не прекратили.
Сейчас вокруг медсанчасти забор, въезд перекрыт шлагбаумом, рядом сотрудники охранного агентства.
Главврач Евгений Выговский рассказал, что в закрытом на карантин корпусе находятся 171 пациент и 71 сотрудник лечебного учреждения.
«В изоляции на две недели оказались 120 пациентов стационара и 51 женщина в родильном отделении. Вместе с ними — отряд из медработников, находившихся на своем рабочем месте в день поступления потенциально опасного пациента», — рассказал агентству Выговский.
За первые сутки изоляции в карантинной зоне родились пятеро детей. На газонах у входа в родильное отделение много конфетти — недавно здесь радовались новорожденным.
С восьми утра до семи вечера к корпусу могут прийти родные медиков и пациентов, чтобы оставить в корзине у входа необходимые вещи. Пакеты забирают и после дезинфекции передают владельцам — посылки подписаны.
Всех, кто остался в карантинной зоне, протестировали на коронавирус. Подозрений пока нет, но вскоре анализы сделают повторно.
Напомним, ранее в Барнауле в больнице изолировали роженицу с подозрением на коронавирус. Позже заражение подтвердилось, женщина стала четвертой инфицированной в Алтайском крае.
Женщина накануне родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. Тест новорожденного дал отрицательный результат, ребенок находится под наблюдением.