Поляны с кучей хлама. Оксана Молодых "прогулялась" по егорьевским лесам вместе с местными жителями, сотрудниками прокуратуры, полиции и лесничества

Надзорное ведомство приехало в район с проверкой вместе с помощниками депутата Госдумы. В выездной работе участвовали представители прокуратуры, полиции, лесничества и жители Егорьевского района.
В лес отправилась и Оксана Молодых, которая руководит Общественной приемной Александра Терентьева в регионе. Предварительно, некоторые нарушения подтвердились.
Даже сложно представить, что еще недавно в этих местах, заваленных уже черными ветками, которые оставили после себя лесорубы, росли сосны, — делится впечатлениями Оксана Молодых. — Неряшливость заготовителей тоже нельзя не увидеть — повсюду порубочные остатки, подлеска мало.
Местные жители отмечают, что именно эти оставшиеся после вырубки ветки помогают лесным пожарам распространяться. Научит ли прокуратура лесозаготовителей убирать за собой и работать так, чтобы лес не страдал, увидим чуть позже.
Александр Терентьев отметил, что "если закон разрешает такое варварское отношение к природе", нужно такой закон корректировать.