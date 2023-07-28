Поляны с кучей хлама. Оксана Молодых "прогулялась" по егорьевским лесам вместе с местными жителями, сотрудниками прокуратуры, полиции и лесничества

Депутата Госдумы Александра Терентьева попросили помочь прекратить массовую вырубку леса в Егорьевском районе. Под обращением подписалось около 70 человек. Жителей района беспокоит, что во время заготовки уничтожают не только клейменые деревья, но и подлесок. А также выпиливают столетние деревья, которые "мешают проезду техники". Депутатские запросы ушли в Минприроды края и прокуратуру региона.