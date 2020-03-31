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31 марта
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Жизнь

Полярный вихрь: над Арктикой «нависла» гигантская озоновая дыра

Из-за низких температур уровень озона над Арктикой резко упал, из-за чего от Гудзонова залива (Канада) до арктических островов в России образовалась гигантская озоновая дыра.

Арктика.
Арктика.
СС0.

Это может быть одна из самых больших арктических озоновых дыр в истории.

Дыра растет с начала марта, при этом уровень озона значительно падает.

Озоновый слой располагается в стратосфере на высоте от 20 до 25 км. Озон образуется в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца на молекулярный кислород. При этом происходит поглощение опасного ультрафиолета, поэтому озоновый слой работает как щит, защищающий жизнь на Земле.

Естественное истощение озонового слоя обусловлено очень низкими температурами, вызывающими определенные химические реакции в атмосфере, пишет mail.ru.

Обычно в Арктике, в отличие от Антарктиды, они не падают до такого уровня. Но в этом году в конце зимы и начале весны полярный вихрь в стратосфере региона был очень сильным, а температуры — самыми низкими за 40 лет.

Озоновый слой представляет собой газовую оболочку, защищающую Землю от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих в том числе развитие онкологических заболеваний у людей.

Антарктида

Между тем Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой.

Озоновая дыра над Антарктидой — одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.

Факт

В январе 2016 года Алтайский край оказался в центре огромной озоновой дыры, которая накрыла Россию

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