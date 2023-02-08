Пользователи обеспокоены массовым сбоем «Вконтакте», длившемся несколько часов

В ночь на 8 февраля в социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой. Сайт и приложение были парализованы. Altapress.ru разбирается в произошедшем.

Судя по данным детектора Brand analytics «Вконтакте» неожиданно перестал работать в 00:15 мск. 510 сообщений поступило о сбоях: не работали сайт и приложение.

Наибольшие проблемы с соцсетью возникли в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Сбой наблюдали также на Украине, в Белоруссии и некоторых странах Европы и Азии.

Сбой во «Вконтакте» Brand analytics

«Вконтакте» начал постепенно приходить в себя только в 1:30 мск. Окончательно соцсеть восстановилась в 4:45 мск. Сейчас она работает без проблем.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе соцсети ТАСС.

Ранее похожий сбой наблюдали 1 декабря 2022 года. Более 80% пользователей не могли получить доступ к веб-сайту.