8 февраля
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Жизнь

Пользователи обеспокоены массовым сбоем «Вконтакте», длившемся несколько часов

В ночь на 8 февраля в социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой. Сайт и приложение были парализованы. Altapress.ru разбирается в произошедшем.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

Судя по данным детектора Brand analytics «Вконтакте» неожиданно перестал работать в 00:15 мск. 510 сообщений поступило о сбоях: не работали сайт и приложение.

Наибольшие проблемы с соцсетью возникли в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Сбой наблюдали также на Украине, в Белоруссии и некоторых странах Европы и Азии.

Сбой во &quot;Вконтакте&quot;
Сбой во «Вконтакте»
Brand analytics

«Вконтакте» начал постепенно приходить в себя только в 1:30 мск. Окончательно соцсеть восстановилась в 4:45 мск. Сейчас она работает без проблем.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе соцсети ТАСС.

Ранее похожий сбой наблюдали 1 декабря 2022 года. Более 80% пользователей не могли получить доступ к веб-сайту.

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