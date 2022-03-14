Пользователи пожаловались на сбой маркетплейса Wildberries

Пользователи на момент выхода новости направили почти две тысячи отчетов о неполадках и их число продолжает расти.
Проблемы наблюдаются с отслеживанием доставок, в том числе и на сайте — пропали сведения о текущих заказах, не проходит авторизация.
Комментариев от представителей Wildberries пока нет.
Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.