Пользователи пожаловались на сбой в Facebook и Instagram

Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны пользователям, об этом сообщил сайт по отслеживанию проблем с различными приложениями для смартфонов Downdetector, пишут «Вести».

Проблемы в Instagram начались вчера, 13 марта, около 18:00 по московскому времени. В это же время были зафиксированы многочисленные претензии пользователей Facebook, которому принадлежит Instagram.

Жалобы о невозможности зайти на свою страницу или просмотреть ленту новостей поступают из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран.

«Нам известно о том, что некоторые пользователи сталкиваются с проблемами в доступе к семейству приложений Facebook. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно раньше», — говорится в сообщении Facebook. Отмечается, что неполадки не связаны с DDoS-атакой.