Пользователи Сети вызывают главу Росгвардии на дуэль из-за его слов в адрес Навального

Интернет-пользователи обсуждают заявление Виктора Золотова, который вызвал на дуэль Алексея Навального, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Дискуссии на тему возможного поединка главы Росгвардии и оппозиционера привели к появлению нового челленджа: теперь уже рядовые россияне вызывают Золотова на дуэли, предлагая свои условия, рассказал Znak.

Участники флешмоба обращают внимание на неравное положение дуэлянтов — Виктора Золотова и Алексея Навального. Глава Росгвардии лучше подготовлен физически, а оппозиционер хорошо разбирается в коррупционных расследованиях.

Потому россияне предлагают Золотову посоревноваться в альтернативных дисциплинах. Предложения собираются в Сети под хэштегами #ZolotowChallenge и #ЗолотовЧеллендж

Мастер спорта по плаванию, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Солдатов заявил, что ждет Виктора Золотова в бассейне.

Виктор Солдатов,

мастер спорта по плаванию:

— Если вам соревноваться с Навальным, то в дебатах или в раскрытии коррупции. Если ты хочешь из него сделать отбивную, я хочу показать, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть, как килька в томате, как селедка под шубой. Потому что я разделаю тебя, как кит-убийца.

Мастер спорта по плаванию, рекордсмен России Виктор Солдатов: «Вызываю коррупционера Золотова на плавательную дуэль, проигравший (или если он откажется) будет носить звание «тухлый малёк». ????????????https://t.co/yPNp5D2juL pic.twitter.com/I2XrjHikpk — Рустем Адагамов (@adagamov) 12 сентября 2018 г.

Еще один вариант поединка предложила Любовь Соболь. «Я обвиняю вас в распиле и вызываю на поединок по профильному ЕГЭ по математике. Очевидно, что со счетом у вас серьезные проблемы», — заявила девушка.

Также Золотова вызвали на поединок по крестикам-ноликам, на соревнование по скоростному поеданию различных блюд и бой на бровях. Кроме того, главе Росгвардии предлагают сразиться в Майнкрафте. «Пусть отвечает, если не слабо!» — пишут интернет-пользователи.

Еще один пользователь Twitter предложил Золотову потягаться в том, кто дольше продержится на одном горохе: «Давайте вместе посмотрим, кто из нас шут гороховый, а кто царь горох».

Поводом для видеообращения Золотова стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), обвинившего Росгвардию в закупках продуктов по завышенным ценам. Руководитель Росгвардии заявил, что основатель Фонда Алексей Навальный допустил «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать».

На заявление главы Росгвардии отреагировали в Кремле и в ФБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает заявление генерала угрозой физической расправы над Навальным. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) заявил, что готов отвечать в суде за информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии.

В Сети шутят по поводу заявленного поединка, оценивают дуэлянтов по разным параметрам и сравнивают этот конфликт со ссорой Тимати и Хабиба Нурмагомедова. Кого-то речь генерала армии вдохновила на создание мемов.