Пользователи заценили. Ролик барнаульцев в образах Труса, Балбеса и Бывалого набрал более двух млн просмотров

Видео выложил Анатолий Каныгин. Вместе с друзьями мужчина решил встретить новый год в образах известных персонажей Леонида Гайдая. И поездка на машине была только частью тематической вечеринки, на которую хотели бы попасть барнаульцы, оценившие косплей в комментариях.
Как отметили в сюжете «Вестей», автоколяску Серпуховского мотоциклетного завода Анатолий приобрел летом 2020-го у знакомого из Егорьевского района специально для новогоднего косплея.
Идея так понравилась пользователи соцсетей, что ролик моментально разлетелся по пабликам и за пару дней набрал более двух миллионов просмотров.
Тематические вечеринки для семьи Каныгиных — давняя традиция, поэтому решение о том, в каком ключе будут встречать 2021-й они решили еще в прошлом году. Для того, чтобы все прошло гладко, единомышленники заранее подготовили сценарий и костюмы.
«В один Новый год мы были героями мультиков, потом мы стали бандой гангстеров. На этот раз решили воссоздать фильмы Гайдая», — рассказал «Вестям» Анатолий Каныгин.
Тему для следующей вечеринки друзья еще не придумали. Это станет центральным вопросом на рождественской творческой планерке.