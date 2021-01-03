Пользователи заценили. Ролик барнаульцев в образах Труса, Балбеса и Бывалого набрал более двух млн просмотров

Ролик, в котором жители Барнаула выступили в роли гайдаевских Труса, Балбеса и Бывалого, разъезжающих по улицам на знаменитой красной «инвалидке», растиражировали в том числе федеральные паблики. Так о задумке Алтайских шутников-косплейщиков узнали далеко за пределами Алтайского края, рассказали в сюжете регионального отделения «Вестей».

Группа в ВК "Я живу в Барнауле".

Барнаульцы на Новый год устроили косплей на гайдаевских персонажей.

Видео выложил Анатолий Каныгин. Вместе с друзьями мужчина решил встретить новый год в образах известных персонажей Леонида Гайдая. И поездка на машине была только частью тематической вечеринки, на которую хотели бы попасть барнаульцы, оценившие косплей в комментариях.

Как отметили в сюжете «Вестей», автоколяску Серпуховского мотоциклетного завода Анатолий приобрел летом 2020-го у знакомого из Егорьевского района специально для новогоднего косплея.

Идея так понравилась пользователи соцсетей, что ролик моментально разлетелся по пабликам и за пару дней набрал более двух миллионов просмотров.

Барнаульцы на Новый год устроили косплей на гайдаевских персонажей. Группа в ВК «Я живу в Барнауле».

Тематические вечеринки для семьи Каныгиных — давняя традиция, поэтому решение о том, в каком ключе будут встречать 2021-й они решили еще в прошлом году. Для того, чтобы все прошло гладко, единомышленники заранее подготовили сценарий и костюмы.

«В один Новый год мы были героями мультиков, потом мы стали бандой гангстеров. На этот раз решили воссоздать фильмы Гайдая», — рассказал «Вестям» Анатолий Каныгин.

Тему для следующей вечеринки друзья еще не придумали. Это станет центральным вопросом на рождественской творческой планерке.