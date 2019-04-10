Пользователям интернета предложили выбрать имя новой планете

Первооткрыватели плутоида 2007 OR10, крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы, предложили публике выбрать имя для этого необычного небесного тела. Об этом пишет одна из авторов этого открытия на сайте Планетологического общества, сообщили РИА «Новости».

После открытия любого малого небесного тела, его первооткрыватели получают право присвоить ему имя в последующие десять лет. Они выбрали три имени, которые соответствуют требования Международного астрономического союза. Все имена связаны с фигурами божеств, управлявшими водными стихиями в легендах народов Земли.

Первый из них — Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями, виновник того, почему ось вращения Земли наклонена под углом по отношению к ее орбите.

Вторая — древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты, группы призрачных всадников, путешествующих по небу и уносящих души встретившихся им людей в потусторонний или загробный мир.

Третий — скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества. В соответствии с легендами древних норманнов, Вили подарил людям разум и движение.

Голосование проводится на сайте и продлится до 10 мая.

Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году известными планетологами Мэган Швомб и Майклом Брауном. Долгое время ученые считали ее относительно заурядным и небольшим соседом Плутона. Они предполагали, что ее диаметр составлял примерно 1280 километров, что делало этот мир достаточно заурядным обитателем пояса Койпера.

Интерес к ней возродился три года назад, когда венгерские астрономы провели длительную сессию наблюдений за ней и обнаружили, что на самом деле ее диаметр был на 300 километров выше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой. Вдобавок они открыли у нее достаточно крупную луну, чей диаметр составлял около 250 километров.