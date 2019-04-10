Пользователям интернета предложили выбрать имя новой планете

После открытия любого малого небесного тела, его первооткрыватели получают право присвоить ему имя в последующие десять лет. Они выбрали три имени, которые соответствуют требования Международного астрономического союза. Все имена связаны с фигурами божеств, управлявшими водными стихиями в легендах народов Земли.
Первый из них — Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями, виновник того, почему ось вращения Земли наклонена под углом по отношению к ее орбите.
Вторая — древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты, группы призрачных всадников, путешествующих по небу и уносящих души встретившихся им людей в потусторонний или загробный мир.
Третий — скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества. В соответствии с легендами древних норманнов, Вили подарил людям разум и движение.
Голосование проводится на сайте и продлится до 10 мая.
Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году известными планетологами Мэган Швомб и Майклом Брауном. Долгое время ученые считали ее относительно заурядным и небольшим соседом Плутона. Они предполагали, что ее диаметр составлял примерно 1280 километров, что делало этот мир достаточно заурядным обитателем пояса Койпера.
Интерес к ней возродился три года назад, когда венгерские астрономы провели длительную сессию наблюдений за ней и обнаружили, что на самом деле ее диаметр был на 300 километров выше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой. Вдобавок они открыли у нее достаточно крупную луну, чей диаметр составлял около 250 километров.