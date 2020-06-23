Помахали России ручкой: истории мигрантов из Барнаула, переехавших в разные страны

Мысли об эмиграции пугают и манят одновременно. Кажется, что бросить все и уехать — сумасшедшая идея. Altapress.ru узнал, сколько денег и нервов придется потратить на переезд в другую страну и можно ли стать своим среди чужих.

«Пришлось себя переламывать»

Часто к решению эмигрировать подталкивают семейные обстоятельства. История Людмилы Дорн — не исключение. Она переехала в Германию, в город Майнц, в 1992 году с тремя детьми и мужем. У него были родственники в ФРГ.

«Мы потратились только на билеты в Москву, чтобы там оформить визу. Остальные расходы оплатила Германия, так как мы уезжали из России по вызову от бабушки мужа», — рассказывает Людмила.

В очередь на получение собственной квартиры семья встала сразу. Сначала дали комнату в коммуналке. Там Дорны впятером ютились год. Также получали от нового государства пособие по безработице, ходили на бесплатные языковые курсы. Через год, в 1993-м, муж Людмилы погиб.

После смерти супруга ей с детьми выдали трехкомнатную квартиру с ремонтом площадью 100 кв. м. Женщина устроилась работать кассиром в магазин. Со временем дослужилась до заместителя помощника директора. Но зарплаты в 1200 евро не хватало, чтобы покрыть все расходы. Спасало пособие вдовы — 420 евро. Плюс пособие на детей — 150 евро на каждого.

Самым сложным для Людмилы оказалось изучение немецкого языка.

Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru

Людмила Дорн,

жительница Германии: В последний год перед переездом я попросила сына изучать в школе немецкий язык. Так и я смогла осваивать его по учебнику для русских детей. И это очень помогло. Днем я вела хозяйство, а ночью училась.

Коллеги Людмилы в магазине были разных национальностей: чехи, словаки, турки, поляки и другие. И каждый пытался говорить по-немецки. Понимать друг друга удавалось не всегда. Женщина признается: чтобы начать говорить, ей пришлось перебороть себя.

«У меня был страх, что я скажу что-то неправильно, что надо мной посмеются. В этом был мой комплекс неполноценности. Но со временем, конечно, пришлось его преодолевать. Ведь без языка в Германии ничего не добиться», — поясняет собеседница.

С 2014 года Людмила не работает из-за проблем со здоровьем. Получает пенсию по нетрудоспособности. Из-за недостатка общения проблема с языком возобновилась, потерялся словарный запас и отвечать «на автомате» не выходит.

Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru

Отдельная тема для всех, кто интересуется вопросами эмиграции, — медицинское обеспечение. В Германии медстраховка покрывает все расходы, кроме протезирования зубов и пластических операций. Мигранты получают страховку по прибытии в страну. Ее оплачивает государство или работодатель.

«Язык жестов никто не отменял»

Во время развала СССР из страны переезжали многие, кто имел такую возможность. Например, Татьяна Максименко. Ее муж-моряк в 1990 году был в Таллине.

«Купила билет, села и приехала», — просто говорит Татьяна. Сложнее было с оформлением документов уже в Эстонии. Татьяне дали вид на жительство. Начался процесс по обмену квартирами, но в последний момент перед сделкой обстоятельства внесли свои коррективы.

Татьяна Максименко,

жительница Эстонии: Были квоты на обмен жильем. По этой категории давали вид на жительство. Я нашла человека, который хотел переехать к своему сыну в Барнаул. Мы начали оформлять документы, но он в конце концов отказался. Выходит, мне переезжать некуда. Тогда меня пытались лишить вида на жительство. Чтобы его не потерять, пришлось все же продать жилье в России и купить в Эстонии. На все это ушло полтора года. Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru Семье с двумя детьми найти деньги на курсы по эстонскому языку было не по карману, а государство обучение не оплачивало. В итоге получилось освоить речь только на бытовом уровне. Говорить свободно Татьяна так и не начала. «Эстонский — язык угро-финской группы, очень сложный и нелогичный для русских. Только четырнадцать падежей и отсутствие будущего времени чего стоят! Потом я выяснила, что коренные эстонцы заучивают фразы. А объяснить, почему говорить нужно именно так, не могут», — поясняет собеседница. По приезде в Таллин Татьяне удалось подтвердить два диплома о высшем образовании. Оба — педагогические. Поэтому она без труда устроилась в русский детский сад учителем. Однако развивать карьеру возможно только вместе с языком. Его уровень строго проверяет специальный департамент. Уволить за незнание, конечно, не могут, но оштрафовать — да. Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru Татьяна Максименко,

жительница Эстонии: Перейти на другую работу тоже не получится, так как у меня нет нужной категории языка. Но я этого и не хочу. Мое советское образование позволяет мне учить детей как на бюджетной, так и на частной основе.

Героиня отмечает: с началом пандемии в ее жизни почти ничего не изменилось. Работает дистанционно с полным сохранением зарплаты — кровно заработанных 1100 евро. Значит, пособие от государства ей не положено.

Но и это не такая уж большая сумма, как кажется в Барнауле. Ведь Татьяна с супругом живут в столице, где все очень дорого.

«Около 400 евро уходит на оплату коммуналки и интернета», — признается она.

Еще расстраивается, что в этом году отпуск придется провести дома. Хотя границы некоторых стран, например Финляндии, уже открыты.

Мигранты из Барнаула Предоставлено altapress.ru

Медицина в Эстонии начинается с семейного врача. Без направления от него к узкому специалисту попасть невозможно. Это не касается стоматологов — их услуги всегда платные. А чтобы записаться ко всем остальным, нужно запастись либо деньгами, либо терпением. Ведь очередь к доктору можно ждать и полгода, и посещение обойдется в 5 евро, если, конечно, у вас есть страховка. Платный же прием стоит от 50 евро. Не болеть в любом случае дешевле.

«Приехала в первый раз и осталась»

История Елены Гольберг напоминает сценарий мелодрамы. Она приехала в Америку, в город Финикс, столицу штата Аризона, в 2004 году. И осталась навсегда. А началось все со знакомства с американцем в интернете. Из приятеля по переписке он превратился в жениха и помог Елене оформить визу и переехать в Штаты.

США. Статуя Свободы. открытые источники ( CC0)

Виза невесты (жениха) дает право въехать в США и вступить в брак с гражданином этой страны в течение 90 дней с момента прибытия.

Женщина получала визу два года — столько заняли все собеседования и оформление документов.

Через четыре года после свадьбы Гольберг получила грин-карту (аналог вида на жительство). А еще через пять — гражданство США. Оформление всех этих документов стоит немалых денег — около 1000 долларов каждый. Но благодаря замужеству вопрос о жилье, разумеется, не стоял. А занимается героиня живописью.

Елена Гольберг,

жительница США: Мои картины представлены в галерее в Финиксе. Но продаются плохо, я этим недовольна. Понимаю, что нужно выходить на работу, так как хорошую страховку можно получить только будучи официально трудоустроенной. А малый частный бизнес, к сожалению, не дает такой возможности.

Елена уверена: в Америку нужно приезжать уже с профессией, чтобы сразу устроиться в престижную компанию. Тогда работодатель обеспечит самородка и билетами на самолет, и жильем, и страховкой. Подтвердить квалификацию сложнее всего врачам. Они снова учатся много лет, причем платно. Людям других профессий нужно перевести диплом на английский, сдать экзамен на знание языка.

Заверить корочки можно только в двух организациях на всю страну. Однако и это не гарантирует получения работы, ведь опыт всегда важнее теории. Но тот, что был получен на родине, в Америке обычно не учитывают.

И каким бы популярным ни был английский язык, работать по профессии на нем получается не у всех.

Флаг США. СС0

«Преподавать искусство на английском я не могу до сих пор. Кроме того, речь диктора или учителя и обычный живой разговор — очень разные вещи. Иногда бывает, построишь фразу правильно, а звучит она коряво просто потому, что так не принято говорить. Этот навык приходит только с опытом», — объясняет художница.

Но слишком напрягаться по поводу речи не стоит — американцы легко прощают русским или любым другим иностранцам акцент и ошибки в словах.

Сейчас из-за пандемии каждому жителю США государство выплачивает стимулирующие 1200 долларов в месяц. На ребенка полагается 500 баксов.

Прожить на эти деньги можно, учитывая, что еда в магазинах и во многих кафе дешевая. Но если вам понадобиться помощь врача, готовьте большие деньги.

Елена Гольберг,

жительница США: Бесплатной медицина в Америке может быть, только если вы подтверждаете, что у вас нет ни работы, ни дохода. Я покупаю страховку за 430 долларов в месяц. И это вовсе не значит, что могу прийти к врачу бесплатно. Только когда сумма расходов на лечение в течение года достигнет 8 тыс. долларов и более, дальше вы получаете помощь врачей бесплатно.

«Есть риск быть выгнанным на улицу»

У родителей Александра Гнетова была швейная фабрика в Барнауле. В 2013 году содержать бизнес стало невыгодно, и, расплатившись с долгами, семья решила кардинально изменить жизнь — продать все и уехать. Выбрали Черногорию, город Будву.

Александр Гнетов,

житель Черногории: Сразу планировали заниматься гостиничным бизнесом. А именно — апарт-отелями. В первый раз мы приехали просто посмотреть, во второй уже купили два строящихся комплекса. Для себя сняли квартиру. Правда, в какой-то момент стройка затянулась, и денег не хватало. Пожалуй, это была самая большая проблема.

Спустя два года апартаменты достроились, После этого Гнетовы смогли зарегистрировать бизнес и получить рабочую визу. Продлевать ее нужно каждый год в течение пяти лет. И только после этого появляется возможность подать заявку на бессрочную визу.

Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru

Александр Гнетов,

житель Черногории: Мы раскручивались на портале бронирования отелей Booking.com, тогда пошли клиенты. Со временем оборот увеличился, и мы стали брать в управление другие апартаменты. То есть арендовали у хозяина номера, а сами сдавали их туристам по собственной цене. В какой-то момент апартаментов стало 40. Цена за сутки варьировалась от 150 до 400 евро.

Так было в лучшие сезоны пару лет назад. Сейчас пришлось сократить число апартаментов вполовину, снизить стоимость проживания, закрыть ресторан, бассейн. И, возможно, это еще не все, от чего придется отказаться. Ведь неизвестно, когда туризм снова оживет.

Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru

Александр Гнетов,

житель Черногории:

Перелет в Черногорию из Барнаула — около 250 евро. Съемная квартира с мебелью и бытовой техникой — 300 евро в месяц. И не стоит пренебрегать договором, иначе есть риск быть выгнанным на улицу, если у хозяина вдруг изменились планы. На продукты в месяц тратится около 150 евро. Коммунальные услуги — 40−50 евро в месяц.

Черногорский и сербский (официальные языки страны) немного похожи на русский. Изъясняться в продуктовом магазине можно, а вот работать без знания языка уже сложнее.

Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru

«Я ходил на групповые курсы три месяца. За это время легко понял грамматику. А слова узнавал уже в процессе разговора. Занятия стоили 30 евро в месяц», — рассказывает Александр Гнетов.

Пособие жителям Черногории в пандемию — 56 евро в месяц. «Надеяться стоит только на себя», — комментирует Александр.

Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru

С медициной в Черногории все очень печально, даже несмотря на бесплатную страховку.

Александр Гнетов,

житель Черногории: Я пытался попасть к бесплатному врачу один раз. Простоял в очереди шесть часов и ушел. Но пользоваться медициной от государства выгодно, когда нужна дорогостоящая операция. Тогда здесь все сделают. Только ждать придется долго.

В Будве всего одна больница и одна карета скорой помощи. И она не всегда приезжает. На частную медицину тоже надеяться не приходится. Многие врачи уезжают в соседние европейские страны.

Мигранты из Барнаула Предоставлено Altapress.ru

Цифра

В 2019 году число международных мигрантов достигло отметки 272 млн человек, что на 14 млн превышает данные за 2017 год.

Источник: Портал глобальных данных о миграции.