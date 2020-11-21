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Жизнь

«Помашите нам»: российский космонавт рассказал, как в вечернем небе разглядеть МКС

Международную космическую станцию можно разглядеть в вечернем небе. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем Twitter-аккаунте.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Ближайшие две с половиной недели МКС можно будет разглядеть невооруженным взглядом с территории Российской Федерации.

«Если в тёмное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС, и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!», — объяснил космонавт.

Также Кудь-Сверчков прикрепил к своей записи две таблицы на которых обозначено, в какое время на небе появится станция. Вероятно, жителям Алтайского края стоит ориентироваться на московское время.

Например, 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря станцию на небе можно будет увидеть после 22:30 по местному времени.

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