3 июня
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Жизнь

Поменять текст гимна России предложил известный певец

Певец и композитор Юрий Лоза предложил поменять текст гимна России и сделать его авторство коллективным, передает РИА Новости.

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
из открытых источников в интернете

Как считает Лоза, современный вариант гимна слишком декларативен и в нем много описательных моментов.

Знаменитость подчеркивает, что в новом варианте можно оставить прежнюю мелодию. Но текст гимна должен быть другим.

«Любую мелодию можно использовать, если она легко ложится на уши. Эту мелодию тоже можно использовать, но сам гимн не должен быть декларативным. Он не может описательным быть. Гимн должен идти из сердца», — заметил Юрий Лоза.

Как пример, он привел песню «Широка моя страна родная», которая «идет от конкретного человека».

«Я бы взял 10 текстовиков хороших и предложил им написать гимн России, но без личного авторства. Как коллективное авторство, чтобы потом никто не стучал себя в грудь: «Это я придумал», — добавил певец.

Напомним, современный гимн России приняли в 2000 году. За его основу взяли музыку советского гимна, написанную Александром Александровым. А вот автор текста — Сергей Михалков.

Впервые новый символ страны прозвучал 30 декабря 2000 года в Кремле, в то время как граждане услышали его 1 января 2021-го после новогоднего обращения президента Владимира Путина.

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