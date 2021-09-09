Помидоры, помидорки! Аппетитная инструкция, как приготовить хрустящие и ароматные томаты на зиму

1 Соленые томаты
Ингредиенты
Для «основы»
- Помидоры — 6 кг;
- Чеснок — 2−3 головки;
- Листья хрена — 6 штук;
- Зонтики укропа — 20 штук;
- Листья смородины, вишни, сельдерея — по 9 штук.
Для маринада
- Вода — 6 литров;
- Соль — 1,25 стакана;
- Сахар — 0,5 стакана;
- Душистый перец — 10−15 штук;
- Лавровый лист — 6−8 штук;
- Гвоздика — 6 штук.
Солёные помидоры.
youtube.com.
Приготовление
- Сварить маринад, соединив все необходимые ингредиенты. Охладить его до комнатной температуры.
- Промыть помидоры и все листья.
- Очистить чеснок и нарезать его пластинами.
- На дно 3-литровой банки уложить 6 нарезанных зубчиков чеснока, лист хрена, 2−3 зонтика укропа, по листу смородины, вишни и сельдерея.
- В несколько слоев уложить помидоры в банку.
- Сверху добавить еще 2 зубчика чеснока, лист хрена, 2 зонтика укропа, по листу смородины, вишни и сельдерея.
- Повторить оба слоя еще раз;
- Залить помидоры охлажденным маринадом, закрыть банку пластмассовой крышкой;
- Поставить заготовки в прохладное место. Соленые помидорки будут готовы через 1,5−2 месяца.
2 Маринованные помидоры с зеленью
Ингредиенты
- Петрушка — 6 веточек;
- Укроп — 8 зонтиков;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Лавровый лист — 3 штуки;
- Гвоздика сушеная — 3 бутона;
- Душистый перец — 9 горошин;
- Помидоры — 2 кг;
- Вода — 1,5 литра;
- Сахар — 100 г;
- Уксус 9% — 1,5 столовых ложки.
Помидоры.
Михаил Хаустов
Приготовление
- На дно банки уложить половину петрушки, укропа и нарезанного пластинами чеснока. Добавить лавровый лист, гвоздику и перец.
- Утрамбовать помидоры, сверху добавить оставшиеся петрушку, укроп и чеснок.
- Влить в банку кипяток, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
- Слить жидкость. Добавить соль, сахар и уксус, перемешать. Заполнить банки маринадом и закатать их под крышки.
3 Вяленые помидоры
Ингредиенты
- Помидоры — 1 кг;
- Оливковое масло — 300 мл;
- Крупная морская соль — по вкусу;
- Оливковое масло — 300 мл;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Прованские травы — по вкусу;
- Сушеный розмарин — по вкусу.
Помидоры.
СС0
Приготовление
- Помидоры вымыть, обсушить, разрезать на половины или четвертины. Удалить семена и плодоножки.
- Противень или решетку застелить пергаментной бумагой, разложить помидоры плотно друг к другу, посолить, поперчить, на середину каждого томата капнуть оливковое масло.
- Духовку нагреть до 60−100 градусов. Поставить в нее противень с помидорами. Просушить их 4−6 часов.
- Высушенные томаты уложить на дно небольшой чистой банки, добавить прованские травы, нарезанный чеснок, сверху долить еще масла. Чередовать слои.
- В самом конце можно добавить веточку розмарина.
- Заготовки лучше хранить в темном, прохладном месте.