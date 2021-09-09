9 сентября 10°C
﻿
Жизнь

Помидоры, помидорки! Аппетитная инструкция, как приготовить хрустящие и ароматные томаты на зиму

По Лунному календарю, 9 сентября — удачный день для засолки помидоров. Любителям мясистых красных овощей altapress.ru подобрал 3 вкусных рецепта их заготовки на зиму.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0
1 Соленые томаты

Ингредиенты

Для «основы»

  • Помидоры — 6 кг;
  • Чеснок — 2−3 головки;
  • Листья хрена — 6 штук;
  • Зонтики укропа — 20 штук;
  • Листья смородины, вишни, сельдерея — по 9 штук.

Для маринада

  • Вода — 6 литров;
  • Соль — 1,25 стакана;
  • Сахар — 0,5 стакана;
  • Душистый перец — 10−15 штук;
  • Лавровый лист — 6−8 штук;
  • Гвоздика — 6 штук.
Солёные помидоры.
Солёные помидоры.
youtube.com.

Приготовление

  1. Сварить маринад, соединив все необходимые ингредиенты. Охладить его до комнатной температуры.
  2. Промыть помидоры и все листья.
  3. Очистить чеснок и нарезать его пластинами.
  4. На дно 3-литровой банки уложить 6 нарезанных зубчиков чеснока, лист хрена, 2−3 зонтика укропа, по листу смородины, вишни и сельдерея.
  5. В несколько слоев уложить помидоры в банку.
  6. Сверху добавить еще 2 зубчика чеснока, лист хрена, 2 зонтика укропа, по листу смородины, вишни и сельдерея.
  7. Повторить оба слоя еще раз;
  8. Залить помидоры охлажденным маринадом, закрыть банку пластмассовой крышкой;
  9. Поставить заготовки в прохладное место. Соленые помидорки будут готовы через 1,5−2 месяца.
2 Маринованные помидоры с зеленью

Ингредиенты

  • Петрушка — 6 веточек;
  • Укроп — 8 зонтиков;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Лавровый лист — 3 штуки;
  • Гвоздика сушеная — 3 бутона;
  • Душистый перец — 9 горошин;
  • Помидоры — 2 кг;
  • Вода — 1,5 литра;
  • Сахар — 100 г;
  • Уксус 9% — 1,5 столовых ложки.
Помидоры.
Помидоры.
Михаил Хаустов

Приготовление

  1. На дно банки уложить половину петрушки, укропа и нарезанного пластинами чеснока. Добавить лавровый лист, гвоздику и перец.
  2. Утрамбовать помидоры, сверху добавить оставшиеся петрушку, укроп и чеснок.
  3. Влить в банку кипяток, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
  4. Слить жидкость. Добавить соль, сахар и уксус, перемешать. Заполнить банки маринадом и закатать их под крышки.
3 Вяленые помидоры

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг;
  • Оливковое масло — 300 мл;
  • Крупная морская соль — по вкусу;
  • Оливковое масло — 300 мл;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Прованские травы — по вкусу;
  • Сушеный розмарин — по вкусу.
Помидоры.
Помидоры.
СС0

Приготовление

  1. Помидоры вымыть, обсушить, разрезать на половины или четвертины. Удалить семена и плодоножки.
  2. Противень или решетку застелить пергаментной бумагой, разложить помидоры плотно друг к другу, посолить, поперчить, на середину каждого томата капнуть оливковое масло.
  3. Духовку нагреть до 60−100 градусов. Поставить в нее противень с помидорами. Просушить их 4−6 часов.
  4. Высушенные томаты уложить на дно небольшой чистой банки, добавить прованские травы, нарезанный чеснок, сверху долить еще масла. Чередовать слои.
  5. В самом конце можно добавить веточку розмарина.
  6. Заготовки лучше хранить в темном, прохладном месте.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость