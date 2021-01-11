Три сестры могут оказаться в приюте в новогоднюю ночь. Давайте вместе совершим новогоднее чуда для семьи.

В фонде «Облака» раздался телефонный звонок. Я беру трубку и женщина на конце телефонной линии, пытаясь остановить свои слезы, прошептала: «Они забирают моих детей. Помогите».

Мы тут же поехали к ней домой, чтобы разобраться с проблемой.

Татьяна мама трех чудесных девочек — Кристины, Евгении и Карины. Кристина старший ребенок, ей 12 лет. Она помнит, как посреди ночи отец, напиваясь, кидался на маму с ножом. Она помнит, как он кричал на детей и в алкогольном угаре избивал мать. Из-за пьянства отца семья впервые попала на учет органов опеки.

Сама Татьяна с неохотой рассказывает о временах жизни с мужем.

«Когда мы познакомились, он был хорошим мужчиной. Работал, обеспечивал семью. А потом запил и ничего человеческого в нем не осталось. Сейчас он сидит в тюрьме. Мы давно с ним не общаемся», — поделилась Татьяна.

Несмотря на его поведение, мама боялась уходить в неизвестность с младенцем на руках, поэтому терпела многие выходки мужа, грудью защищая своих детей. Но всему есть предел.

В один из дней женщина собрала вещи и просто ушла. Тогда она впервые попросила помощи у совсем незнакомых ей людей. Администрация села, в котором они жили, помогла многодетной маме — заселили в пустующий дом. Но здание уже много лет не отапливалось и промерзло. Стены отсырели и покрылись черной плесенью.

«Я всю ночь сидела около печки и сушила дрова, чтобы бросить их в топку. Было невероятно сложно согреть детей, даже под несколькими одеялами», — вспоминает женщина.

Долго оставаться в одной деревне с мужем она не смогла. Поэтому решили переехать в город, в надежде найти работу и наладить свою жизнь.

На первое время ее приютили друзья. И Татьяна начала искать работу.

Женщина не чурается сложной работы, лишь бы было, чем накормить детей. Несколько раз она выходила на автомойку. Хоть в сырости и холоде, но зато каждый день стабильный заработок.

«Однажды я устроилась мыть посуду. Но на деле оказалась, что нужно совмещать сразу несколько вакансий: уборщицы, посудомойки, помощника повара. Руководство кафе не кормило бесплатно своих сотрудников, а денег на еду у меня не было. На пятый день я начала падать в голодный обморок», — вспоминает Татьяна.

Рассказывая о своей жизни, Татьяна постоянно произносила фразу «не везет». Нашла квартиру, а хозяин оказался извращенцем. Об этом она узнала уже после заселения от местного участкового.

Оказавшись фактически на улице с детьми, ей друзья предложили квартиру, в которой нет света. Но другого выбора не было, и она согласилась. Еду она сейчас готовит на газовой плите, там же греет воду для умываний и стирки. Да, квартира не самая лучшая, но дети в тепле и всегда накормленные, а значит, у мамы есть шанс начать зарабатывать и встать на ноги.

Но вновь беда постучалась в дом. Органы опеки пришли к Татьяне в такой переломный для нее момент.

Детей не изъяли из семьи, а настоятельно рекомендовали отдать их всех в приют «Солнышко» на один месяц, пока мама не найдет другую квартиру. Но как она ее будет оплачивать, если по закону она не может оставлять своих детей дома одних? Этот вопрос мало кого интересует. Однажды они уже пришли к ним в дом, пока мама была на работе. Так она получила первое предупреждение от надзорных органов.

Сейчас меня больше интересует вопрос: почему детей должны разлучать с мамой? Почему бы ей не помочь, ведь она не употребляет алкоголь или наркотики, хочет работать и содержать свою семью сама, а главное безумно любить своих девчонок.

Детский клинический психолог, помощник члена Общественной палаты РФ Жанна Тачмамедова утверждают, что самой жестокой психологической травмой является разлучение ребенка с родителями. Каким бы не был уютным и чистым приют, он всегда остается чужим место, где необходимо каждый день сражаться за внимание воспитателей. Результаты исследования показывают множество расстройств, возникающих у детей, потерявших родителей. Причем даже смерть одного из родителей в малом возрасте не приносит столь сильного вреда здоровью, как разлучение с родителями.

Мы были у Татьяны дома. Все девочки опрятные, накормленные, хорошо учатся. Мама обычная женщина, которая одна с тремя детьми никак не может выбраться из вереницы проблем.

Фонд «Облака» решил подарить семье новогоднюю сказку. Мы предлагаем экстренно перевести семью в новую квартиру, где есть свет. Девочки будут ходить в группу продленного дня от фонда, пока мама устраивается на работу.

Татьяна готова взяться за любую вакансию, поэтому обязательно оставляйте ваши предложения нам.

Как представлю, что девочки могут встретить Новый год в приюте, сразу подступает ком к горлу. У нас есть с вами шанс сохранить семью и помочь детям обрести чистый и безопасный дом.

Фонд «Облака» объявляет сбор на оплату жилья на два месяца. За это время мама найдет работу и сможет оплачивать жилье себе сама.

Сумма сбора 30 тысяч рублей.

Мы просим вас не проходить мимо и вместе с нами совершить настоящее новогоднее чудо.

Сделать пожертвования можно удобным для вас способом:

На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму) Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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