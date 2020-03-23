Поморозило. В Алтайский край пришло похолодание

По информации алтайского ЦГМС, 23 марта в отдельных районах края возможен небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица.
Дневные температуры в регионе составят −2…+3 градуса, по северо-западу и вовсе будет до -7 градусов.
Ветер северо-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле в понедельник будет преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят 0…-2 градуса. Ветер будет северо-западный, 3−8 метров в секунду.
Как долго продлится похолодание в Алтайском крае
Как ранее сообщила altapress.ru начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, такая погода, по предварительны данным, продержится в крае до 26−27 марта.
Погода и паводок
Синоптики подчеркивают, что смена потепления достаточно резким похолоданием благотворно влияют на паводковую обстановку, поскольку за непродолжительным периодом активного снеготаяния следует падение температур воздуха, которое сдерживает обострение ситуации в регионе.