Андрей Скоч — депутат Государственной Думы России и основатель фонда «Поколение». Благотворительная организация появилась в 1996 году, когда Андрей Владимирович Скоч еще был бизнесменом. Изначально помощь от фонда предназначалась детям с заболеваниями сердца. Потом круг лиц и учреждений, получающих поддержку, расширился. Сейчас он помогает не только пациентам и медикам, но и поддерживает многодетные семьи, ветеранов и талантливую молодежь.

Валуйские медработники получили партию средств индивидуальной защиты

В фонд «Поколение» с просьбой закупить защитные материалы, необходимые во время эпидемии коронавируса, обратилась администрация Валуйского городского округа.

А. В. Скоч направил средства на закупку одноразовых и многоразовых защитных костюмов для Валуйской центральной районной больницы. Помощь предназначена специально для участковых врачей, медицинского персонала и врачей-инфекционистов.

Благодаря помощи Скоча Андрея Владимировича медики получили 1300 защитных костюмов. Среди них 300 многоразовых, которые обрабатываются после каждой смены.

Заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения Валуйской центральной районной больницы подчеркнул важность оказанной помощи фондом Андрея Скоча. Он рассказал, что купленные средства защиты высоко оценили сотрудники медучреждения.

Костюмов должно хватить на месяц работы. «Поколение» в течение десятилетий оказывает значительную поддержку общественным организациям, выполняя их просьбы. Например, в Новый Оскол в период коронавирусной инфекции поступили респираторы, предназначенные специально для врачей.

Покупка Андреем Владимировичем Скочем средств защиты для Белгородской области

Скоч Андрей Владимирович направил деньги для закупки более трех тонн антисептика «Анолит». Средство было необходимо для Белгородской областной инфекционной больницы, чтобы проводить санитарную обработку помещений, лифтов и белья. О том, что антисептика не хватает, объявили ранее в Департаменте здравоохранения области. «Анолит» в количестве 864 пятилитровых емкостей поступил в больницу еще в начале апреля.

Примерно в это же время из Москвы была отправлена машина с 10000 масками и 3000 респираторами. Также в посылке имелась тонна материала «Спанбела» и фурнитура для изготовления защитных костюмов и масок, предназначенных для медицинских работников. Этого количества должно хватить для производства 300 000 масок, либо 6000 защитных костюмов. Пошивом занималось Общество слепых Старого Оскола. По завершении работ средства поступили в Белгородскую областную инфекционную больницу.

Позднее в апреле в регион была доставлена еще тонна материала, а далее планировалась отправка еще 5000 уже готовых респираторов и костюмов.

Финансирование капремонта социальных объектов города Губкина

Белгородская область получила порядка 2,3 млрд руб. на капитальный ремонт, реконструкцию и возведение объектов социальной сферы. Всего планируется отремонтировать 75 зданий.

В Губкинский городской округ поступило чуть меньше 200 млн руб. На эти средства уже ведется капитальная реконструкция единственной городской гимназии № 6. Ее построили в 1961 году, но до настоящего времени капитального ремонта в здании не было. Сейчас проводится утепление фасада, внутренняя и внешняя отделка. После сдачи объекта здесь планируется разделение на учебные зоны. Также появится новый зал. Все работы будут завершены до начала учебного года. Работы по благоустройству территории будут проводиться и во время учебы. Занятия начнутся в срок.

Еще один объект, на реконструкцию которого было выделено несколько миллионов рублей, — горно-политехнический колледж. Капремонту подлежит один из трех корпусов учебного заведения. Здесь будут заменены коммуникации, проведена внутренняя и внешняя отделка, расширен комплекс для занятий физкультурой. Пока идут глобальные работы, студенты будут заниматься в двух других корпусах. В настоящий момент в колледже обучаются почти 900 молодых людей из Белгородской и Курской областей.