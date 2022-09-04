Понедельник начнется для барнаульцев с отключения горячей воды

В Барнауле из-за подключения тепломагистрали в районе строящегося моста на пр. Ленина на два дня отключат горячую воду, предупреждает администрация города.

Горячей воды не будет с 10 утра 5 сентября до 16:00 6 сентября.

Без воды останутся 118 домов, четыре частных дома, четыре детсада, два медучреждения и 25 административных зданий.

Перечень адресов: пр-кт Калинина — 41 , 15/17;

15/17; пр-кт Ленина — 106/1 , 129/2 , 106 , 116а , 127 , 147в , 113 , 137 , 131 , 108 , 149 , 155 , 105 , 126 , 129/1 , 151 , 129/3 , 145 , 107 , 130 , 147а , 116 , 120 , 112 , 114 , 110а , 133 , 139 , 135 , 147б , 118 , 128 , 132 , 151в , 109 , 151б , 129 , 157 , 127А , 111 , 110 , 120б , 93 , 93б , 99 , 101 , 95 , 103 , 97 , 119 , 119а , 123;

129/2 106 116а 127 147в 113 137 131 108 149 155 105 126 129/1 151 129/3 145 107 130 147а 116 120 112 114 110а 133 139 135 147б 118 128 132 151в 109 151б 129 157 127А 111 110 120б 93 93б 99 101 95 103 97 119 119а 123; проезд Футбольный — 11а , 14 , 16 , 10 , 12;

14 16 10 12; ул. 80 Гвардейской Дивизии — 8а , 4а/1 , 4а/2 , 2/3 , 2/2 , 2/1 , 6 , 2а , 4;

4а/1 4а/2 2/3 2/2 2/1 6 2а 4; ул. Бехтерева — 2д , 10 , 26 , 8 , 5 , 1 , 2 г , 1а;

10 26 8 5 1 2 г 1а; ул. Главная — 3 , 6 , 2 , 2а , 2б , 11;

6 2 2а 2б 11; ул. Деповская — 36 , 34;

34; ул. Зеленая Роща — 1 , 11;

11; ул. Карагандинская — 15 , 13 , 9 , 11;

13 9 11; ул. Колесная — 12;

ул. Красный Текстильщик — 6;

ул. Матросова — 7 , 7б , 3 , 7а , 12 , 3а , 10 , 4 , 9д;

7б 3 7а 12 3а 10 4 9д; ул. Микронная — 9 , 7;

7; ул. Новоугольная — 26 , 30 , 28 , 24 , 9;

30 28 24 9; ул. Полярная — 34/2 , 34/3 , 30 , 32 , 3в , 30а , 48;

34/3 30 32 3в 30а 48; ул. Привокзальная — 6 , 14;

14; ул. Профинтерна — 35 , 37;

37; ул. Свердлова — 69 , 84 , 82 , 78 , 73 , 86 , 75 , 88 , 80 , 67 , 71;

84 82 78 73 86 75 88 80 67 71; ул. Северо-Западная — 37 , 29А , 35Б , 29 , 3 , 3а , 39 , 23а , 13Б , 5 , 27 , 41 , 35 , 25 , 33;

29А 35Б 29 3 3а 39 23а 13Б 5 27 41 35 25 33; ул. Ткацкая — 86а , 80 , 86;

80 86; ул. Угольная — 16а;

ул. Червонная — 8 , 5 , 8 г , 9 , 2 , 10;

5 8 г 9 2 10; ул. Ярных — 38,40;

Ранее в Барнауле отключали воду у жителей, проживающих в Ленинском районе.