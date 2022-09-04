4 сентября
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Жизнь

Понедельник начнется для барнаульцев с отключения горячей воды

В Барнауле из-за подключения тепломагистрали в районе строящегося моста на пр. Ленина на два дня отключат горячую воду, предупреждает администрация города.

Кран
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Горячей воды не будет с 10 утра 5 сентября до 16:00 6 сентября.

Без воды останутся 118 домов, четыре частных дома, четыре детсада, два медучреждения и 25 административных зданий.

Перечень адресов:

  • пр-кт Калинина — 41, 15/17;
  • пр-кт Ленина — 106/1, 129/2, 106, 116а, 127, 147в, 113, 137, 131, 108, 149, 155, 105, 126, 129/1, 151, 129/3, 145, 107, 130, 147а, 116, 120, 112, 114, 110а, 133, 139, 135, 147б, 118, 128, 132, 151в, 109, 151б, 129, 157, 127А, 111, 110, 120б, 93, 93б, 99, 101, 95, 103, 97, 119, 119а, 123;
  • проезд Футбольный — 11а, 14, 16, 10, 12;
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии — 8а, 4а/1, 4а/2, 2/3, 2/2, 2/1, 6, , 4;
  • ул. Бехтерева — 2д, 10, 26, 8, 5, 1, 2 г, 1а;
  • ул. Главная — 3, 6, 2, , , 11;
  • ул. Деповская — 36, 34;
  • ул. Зеленая Роща — 1, 11;
  • ул. Карагандинская — 15, 13, 9, 11;
  • ул. Колесная — 12;
  • ул. Красный Текстильщик — 6;
  • ул. Матросова — 7, , 3, , 12, , 10, 4, 9д;
  • ул. Микронная — 9, 7;
  • ул. Новоугольная — 26, 30, 28, 24, 9;
  • ул. Полярная — 34/2, 34/3, 30, 32, , 30а, 48;
  • ул. Привокзальная — 6, 14;
  • ул. Профинтерна — 35, 37;
  • ул. Свердлова — 69, 84, 82, 78, 73, 86, 75, 88, 80, 67, 71;
  • ул. Северо-Западная — 37, 29А, 35Б, 29, 3, , 39, 23а, 13Б, 5, 27, 41, 35, 25, 33;
  • ул. Ткацкая — 86а, 80, 86;
  • ул. Угольная — 16а;
  • ул. Червонная — 8, 5, 8 г, 9, 2, 10;
  • ул. Ярных — 38,40;

Ранее в Барнауле отключали воду у жителей, проживающих в Ленинском районе.

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