Понять блогера и простить. Как барнаульские парни зарабатывают на TikTok, YouTube и Instagram

В наши дни видеоблог — это не просто хобби. Блогер — это профессия, которая приносит доход и требует немало времени. Аудитория блогеров исчисляется тысячами и миллионами поклонников. Люди смотрят их, лайкают и ждут от них новых видео. Каково это — быть блогером? Зачем люди массово смотрят YouTube, Instagram и TikTok? Вредно ли это для детей? Попробуем разобраться на ярких барнаульских примерах.

Пушистый Волк

Барнаулец Евгений Волков начал вести свой видеоблог с 16 лет. Сначала он смотрел стримы по игре Minecraft, а затем сам решил сделать нечто подобное и создал свой канал. Он теперь называется «Пушистый волк».

Если кому-то это кажется делом несерьезным, то на секундочку вдумайтесь — на канал подписаны уже 1,2 млн пользователей. А если в строке поиска на YouTube вы начнете набирать слово «пушистый», то слово «волк» добавится автоматически.

«Первый мой ролик, — вспоминает Евгений, — был обзором на новую версию „Майнкрафта“. Там было все сложно. Я 5 часов рендерил все это, снимал, писал текст. У меня был микрофон за 100 рублей, старый компьютер, и все такое. Я замотал микрофон тканью, чтобы он не стучал об стол, и начал снимать».

Какое-то время Евгений делал ролики только по Майнкрафту, а потом увидел, что в англоязычном YouTube стал популярен хоррор Five Nights at Freddy’s. Тогда он решил сделать видео по этому ужастику. Ролик выстрелил и собрал миллион просмотров за полторы недели. Наступил день успеха и признания.

Барнаульский блогер «Пушистый волк» Евгений Волков. Фото предоставлено Евгением Волковым.

Это был первый раз, когда я начал снимать с лицом, — говорит Евгений. — Так, за первый год я набрал 10 тыс. подписчиков. Потом еще через два года у меня было 50 тыс. Еле-еле все шло. Поперло, когда начал снимать много. YouTube любит, когда делается все очень часто.

Разного контента становилось все больше. На канале появились челленжи и реакции. Аудитория росла, и в этом году канал «Пушистый волк» достиг отметки в 1,2 млн подписчиков. «Когда собрал миллион, — признается Евгений, — Мне не верилось, что это правда».

За миллион подписчиков YouTube вручит Евгению золотую кнопку. Первую, серебряную, он получил за 100 тыс. В тот момент блогер понял, что может замахнуться на большее. Тогда же «Пушистый волк» задумался о цели своего канала.

Барнаульский блогер «Пушистый волк» Евгений Волков. Фото предоставлено Евгением Волковым.

Я помню, в 2016-ом году, когда у меня стало 100 тысяч подписчиков, я лежал дома и слушал какой-то мотивационный ролик, — рассказывает Евгений. — У меня слезы на глаза наворачивались. В голову пришла мысль: «Я хочу делать людей счастливее». Поэтому сейчас у меня весь контент — развлекательный, чтобы человек пришел со школы, из универа или с работы и смог поднять себе настроение, смог весело провести время. Я не трогаю политику, религию, не использую мат. Это совсем не моя степь.

Сегодня аудитория Евгения, в основном, школьники и подростки. Но среди миллиона подписчиков есть и взрослые люди.

Я очень удивляюсь, что меня смотрят люди старше 18, потому что я больше для подростков 13−16 лет снимаю. Может, даже кто-то помладше меня смотрит. А людям старше 18 я не понимаю, что может быть интересно. Такие люди обычно говорят: «Смотрю его давно, потому что просто прикольно». Были и такие, кто присылал письма. Мне приходило письмо из Германии — девчонка из Новосибирска, которая сейчас живет в Берлине, говорила, что видео помогают ей поднять настроение. Я проникся.

Тем не менее, в жизни блогер Евгений Волков не считает себя таким уж позитивным человеком, каким предстает на видео. «На Ютубе та часть меня, которая не всегда появляется в жизни. Там я стараюсь абстрагироваться от негатива, который в жизни происходит. В жизни я не могу быть всегда веселым и радостным, но когда сажусь снимать видео, стараюсь быть на позитиве. Иногда, бывает, не снимаю ролик, потому что просто нет настроения», — говорит он.

Сейчас свой канал на YouTube — единственная работа Евгения, которая приносит ему доход. Как признается блогер, на создание одного ролика уходит от 7 до 12 часов с исправлениями мелких недочетов. Сюда входит монтаж, поиск идей для видео и сама съемка. Делать видео нужно бесконечным потоком, поэтому блогер занимается каналом каждый день.

Бабушка до сих пор волнуется, что я не смогу купить себе поесть, — рассказывает Евгений. — Я ей объяснял, что Ютубом можно зарабатывать, но она все равно спрашивает: «А ты деньги там получаешь хоть?

Совмещать стрим с обычной работой практически невозможно, говорит блогер. Это Евгений понял, когда учился в университете на лингвиста. В какой-то момент перед ним встал вопрос: учиться дальше или продолжить заниматься каналом. Тогда Волков даже снял видео о своем выборе, которое получило 3 млн просмотров и стало самым популярным на канале. В итоге он бросил вуз и вплотную занялся видеоблогом.

После отчисления из вуза Евгений поехал в Москву работать оператором у других блогеров, но прожил в столице недолго. Вскоре вернулся в Барнаул. «В Москве я редко выкладывал видео, — говорит он. — Доход превышал расход, и я понял, что если еще немного проживу, то потрачу все деньги, которые у меня есть и не смогу уже квартиру оплачивать. Я вернулся и сейчас уже понял, что мне переезд в тот момент был не нужен. Дома я начал работать так, как в Москве никогда не работал».

Несмотря на успехи и миллион подписчиков, свое будущее Евгений представляет туманно.

Я и сейчас в затруднении, — говорит он, — что мне дальше делать. Если заглянуть на 5 лет вперед, то я без понятия, что будет через такое время и с Ютубом, и со мной. Будет ли канал жить? Это неизвестно, лучше об этом не задумываться. Сейчас я не собираюсь делать каких-то перерывов в работе. Не хочу терять то, что у меня есть.

Герой-Савелий или Человек-паук

Еще один барнаулец Савелий Согр, в отличие от Евгения Волкова, начинающий блогер, и число подписчиков у него не такое большое. Пока — 10 тыс. в Instagram и около 80 тыс. — в TikTok. Съемка роликов для него — не основная работа.

Барнаульский Человек-Паук Савелий Согр. Фото предоставлено Савелием Согром.

Вообще-то, по жизни Савелий печет торты на заказ, а в конце дня переодевается в костюм Человека-паука и идёт «геройствовать» на улицах Барнаула.

«Идея с Человеком-пауком появилась, потому что никто не делал ничего подобного, — говорит парень. — Костюм я заказал специально под свой размер. Его фишка в том, что слева написан мой Instagram, а на правом плече — флаг России. Это мое отличие от киношного героя».

Чем же занимался барнаульский Человек-паук? Раздавал на улицах чай, засыпал корейской лапшой ямы на дорогах, мыл окна автобусов и маршруток и даже заматывал людей пищевой пленкой. Образ паука в основном веселит зрителей.

Бывает, люди встречают меня на улице и фотографируются со мной, — рассказывает Савелий. — Мне всегда приятно и фотографироваться, и отвечать людям в директе. Бывает, что детишки пугаются костюма от неожиданности, но в основном все реагируют позитивно.

Барнаульский Человек-Паук Савелий Согр. Фото предоставлено Савелием Согром.

Человек-паук — не единственный образ блогера. В костюме Деда Мороза он ездил на сноуборде и дарил людям подарки, в маске коня его расстреливали из пейнтбольного маркера. Приключений у Савелия было много.

Казалось бы, все ради денег, но только в последнее время ролики стали приносить блогеру реальный доход. Раньше он снимал их в убыток, несмотря на то, что бюджет каждого видео очень скромный.

Сейчас я ищу, куда мне двигаться дальше, а когда это найду — буду вкладывать деньги, — говорит Савелий. — Затраты есть на материалы, на расходники, оператора надо покормить, чтобы он согласился поснимать. Поначалу я постоянно был в минусе, а в последние 2−3 месяца ко мне пошла реклама, и сейчас все более-менее окупается.

На производство видео у Человека-паука уходит разное количество времени — от часа до трех дней. «Все зависит от сценария, — поясняет блогер. — Бывает, за час все снимем, а бывает — пока найдём камеру, потом не получится что-то, приходится что-то докупать, подстраиваться под оператора. Но монтирую я сам и сам сценарии придумываю.

Барнаульский Человек-Паук Савелий Согр. Фото предоставлено Савелием Согром.

Савелий либо снимает то, что придёт ему голову, либо то, что соответствует текущим трендам. Их он отслеживает в TikTok. «Там все самое свежее по моей теме, — говорит он. — TikTok для меня в приоритете, там 78 тыс. подписчиков. TikTok в принципе уже обогнал Instagram. Сейчас это платформа номер один».

Но на любой платформе, прежде всего, люди хотят видеть искренних блогеров, которым нравится то, чем они занимаются. Именно искренность подкупает обычного зрителя на Youtube, в TikTok или в Instagram. «Наигранность люди чувствуют», — утверждает блогер.

Поэтому если на видео человек настоящий, то и зрители при просмотре испытают те самые настоящие эмоции, за которыми они идут в сетки.

Что касается аудитории, то она у Савелия совсем разная — начиная с детей до 10 лет, заканчивая женщинами 45 лет. «Зрители пишут мне в Инстаграме приятные, теплые слова, на все сообщения я отвечаю, — говорит Савелий. — К негативным постам тоже хорошо отношусь. Плохо, когда о тебе совсем ничего не пишут».

Однако бывало, что герои роликов Савелия воспринимали видео крайне негативно. Например, в Instagram у Савелия есть пранк, где блогер в торговом центре снимает перед девушками штаны. За этот ролик на парня даже писали заявление в полицию.

Через 3−4 дня после публикации ролика со штанами на меня пришло заявление в полицию, — рассказывает Савелий. — Девушка сказала, что я нарушил ее личное пространство. Мы с полицией посидели, я им показал ролик, и дело закрыли. С самой девочкой я не говорил. Если бы она лично мне написала и попросила удалить ролик, я бы тогда его удалил.

Лучше всего зрители отреагировали на видео, где Савелий оплачивал покупки за стариков. «Оно разлетелось по миллионным пабликам, — говорит блогер, — В общей сложности его посмотрели миллионов 20. Это самое резонансное видео, на него была только положительная реакция».

Самое удивительное, что Савелий не видит в своем творчестве особого посыла или смысла. Он снимает видео исключительно ради развлечения, «чтобы поднимать людям настроение, чтобы они отдохнули, повеселились и забыли о своих проблемах».

Почему блогеров смотрят дети?

У Савелия и Евгения в подписчиках немало детей и подростков. Они активно смотрят развлекательные видео и фанатеют от YouTube, TikTok или Instagram. О том, почему детей так тянет к блогам, нам рассказала детский нейропсихолог Лариса Головина.

Желание детей смотреть видеоблоги она сравнивает с любовью взрослых к сериалам:

Блог — это некоторая предсказуемая ситуация, — поясняет Лариса Головина, — Там будет один и тот же персонаж, который совершает одни и те же действия. Здесь работают те же самые психологические механизмы, как у взрослых, которые смотрят сериалы.

Все дело в героическом персонаже, за которым дети хотят следить из видео в видео.

Нейропсихолог Лариса Головина. ИД «Алтапресс»

Есть персонаж, а есть эмоциональный слепок персонажа, который мы себе строим. Мы к этому персонажу каким-то образом присоединяемся. Если герой где-то совпадает с нашими переживаниями, с нашей внутренней картиной, он находит у нас отклик. Это готовность, желание разделить какие-то эмоции с персонажем. В принципе, мы делаем то же самое, когда читаем книги. Всегда, во все времена, серийность была популярна, — говорит нейропсихолог.

Фанатичная увлеченность блогером всегда означает определенную незрелость.

«Незрелая личность вычленяет в другой личности то, что значимо для себя, — комментирует Лариса Головина. — Она создает плоский образ, отсекая у кумира, например, недостатки, пороки и приписывая ему только какие-то желательные и социально-приемлемые черты. Не обязательно, что личность будет носителем этих черт. У детей незрелость естественна, нормальна, потому что у них нервная система незрелая, у них психика еще незрелая».

Поэтому, по словам Ларисы Головиной, блоги полезнее смотреть подросткам, нежели маленьким детям.

Развивающие возможности блогеров открываются с подросткового возраста, когда само общение со сверстниками становится ведущей деятельностью для подростка. В каждом возрасте есть понятие своей ведущей деятельности. Она развивает те основные психологические образования, которые для возраста характерны. Общение становится ведущей деятельностью для подростка. Тогда блоги выполняют развивающую роль. А для ребёнка 5−10 лет не может быть развивающей нагрузки у гаджета, потому что у него виды деятельности для развития другого характера.

Вместо эпилога

Не осуждайте блогеров за то, чем они занимаются. Для кого-то это один из главных способов отдохнуть и занять себя на короткое время. На YouTube и на других ресурсах есть как серьезные каналы, так и сугубо развлекательные. Поэтому говорить о негативном влиянии видеоблогов на людей вряд ли стоит. Они удовлетворяют наши потребности и дают контент разного уровня. А дальше — каждый выбирает то, что ему нравится.

По крайней мере, блогеров куда больше, чем каналов на ТВ. Поэтому всегда можно найти себе стрим-канал по душе.

Антон Дегтярёв