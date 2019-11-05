Понятие «военная тайна» хотят вернуть в российское законодательство

Ссылаясь на источники в силовом ведомстве, издание уточняет, что под данную категорию попадет информация о дислокации войск, наименование и структура воинских частей, сведения о вооружении и численности войск.

Кроме того, отмечается, что военной тайной предлагается сделать информацию о внутренней обстановке в воинских частях.

В настоящее время часть этих данных защищается законом «О гостайне». Но, как утверждается, в Минобороны полагают, что этот закон не учитывает всю специфику армии России.

Полный же перечень данных, которые могут попасть под категорию военной тайны, планируется разработать в следующем году.

Разглашение военной тайны может обернуться уголовным наказанием, но пока не ясно, каким именно.

Отметим, что дефиниция «военная тайна» была отменена в России в 90-е годы.